Kap vas bo! V zavetišču Horjul objavili položnico za komunalo za julij (FOTO)

Objavili so strošek komunalnih storitev za pretekli mesec, ki je bil naporen in neprespan in poln skrbi.
Fotografija: Položnica za letošnji julij. FOTO: Zavetišče Horjul
Položnica za letošnji julij. FOTO: Zavetišče Horjul

N. Č.
20.08.2025 ob 18:25
N. Č.
Poletje, ki je za večino ljudi čas oddiha, je v Zavetišču Horjul spet prineslo pekel. Na Facebooku so razkrili svojo resničnost – naporna, neprespana in polna skrbi. Živali prihajajo s hudimi zdravstvenimi težavami, prostovoljci pa zanje skrbijo noč in dan. Ob tem jih je udarila še položnica za komunalne storitve, ki jo sami težko poravnajo.

»Borili smo se z virusi, bakterijami, glivicami, zajedalci … Z bruhanjem, drisko, zlepljenimi očmi, gnojnimi ranami, dehidracijo … Z zadevami, o katerih večina ljudi sploh ne želi niti razmišljati. Mi pa to že 20 let živimo,« so zapisali.

Na zavetišču pravijo, da delo opravljajo prostovoljno, a stroški naraščajo. »Preden se kdo razplamti glede višine položnice – mi čutimo močno spoštovanje do vseh, ki delajo z odpadki. Tudi mi smo v tem poslu. Zavržene živali so pač odpadki od nekoga, mi jih umikamo stran od oči, se z njimi ubadamo in jih nato ‘recikliramo’,« so bili iskreni.

Ob tem priznavajo: čustveno jim ni težko plačati za urejeno okolje, finančno pa je – in prav zato so se obrnili na javnost, kjer lahko ljudje darujejo, so napisali na svojem facebooku, ali z nakazilom na TRR ali SMS donacijo na 1919 (ZH5).

Vsaka posvojitev živali jim prav tako razbremeni mesečne stroške.

»Ne hranite – sterilizirajte!«

Ob tem so znova opozorili na perečo težavo mačk. »Ljudje mislijo, da naredijo nekaj dobrega, če mački dajo hrano. Ne, zamudili so priložnost, da naredijo nekaj res koristnega – preprečili bi kotitve. To je tisto, kar je treba vbiti ljudem v glavo,« so bili jasni.

Država? Pomaga le delno

Nekdo jim je očital, da denar prejemajo od občine in države. V zavetišču so odgovorili: »Deloma. Prvih 30 dni za osnovne storitve. Nato tri mesece nič. Nato spet deloma – in samo za osnovno oskrbo. Zakon pa predvideva, da prosimo za donacije. In to počnemo.« Vsekakor pa je subvencije premalo za vse stroške, ki jim nastanejo.

