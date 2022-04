Kaos z glasovnicami v tujini: so jih ukradli ali izgubili?

Državna volilna komisija (DVK) se je seznanila s težavo pri dostavi volilnega gradiva na veleposlaništvo Slovenije v Buenos Airesu v Argentini. Del glasovnic se je namreč nekje izgubil. DVK bo zato pristojne organe obvestila o utemeljenem sumu odtujitve volilnega gradiva. Za volivke in volivce pa so našli rešitev, so sporočili z DVK.

Kot so pojasnili na DVK, je bilo v Argentino iz Slovenije odposlanih 6200 glasovnic, vendar pa se je 630 glasovnic za devet volilnih okrajev nekje izgubilo. V enem od štirih paketov, ki so prispeli na veleposlaništvo, je namreč del glasovnic manjkal.

Po navedbah DVK bodo volivke in volivci v Buenos Airesu - na zadnjih volitvah jih je tam glasovalo 751 - kljub temu lahko nemoteno glasovali. DVK je namreč sklenila, da se na veleposlaništvo po elektronski pošti pošljejo posebne nadomestne glasovnice v pdf-formatu. »Gre za izjemen ukrep, sprejet z namenom omogočanja uresničevanja volilne pravice,« so pojasnili.

Ob vročitvi glasovnice volivcem na volišču bo pooblaščena oseba na veleposlaništvu vsako nadomestno glasovnico ožigosala. DVK pa bo priporočila obema zaupnikoma, ki sta bila s strani kandidatnih list imenovana za to volišče, da sta navzoča pri glasovanju. Prav tako bodo o omenjenem dogodku in nadomestnih glasovnicah obveščeni tudi volilni odbori in volilne komisije v Sloveniji.

»V primeru, če se bodo glasovnice, ki so bile odtujene, naknadno pojavile, bodo nemudoma uničene,« so še napovedali na DVK.

Na del glasovnic sicer čakajo tudi še na slovenskih veleposlaništvih v Washingtonu, Canberri in Madridu, vendar so po navedbah DVK vsi sporočili, da - glede na informacije s strani dostavnih poštnih služb - pričakujejo, da jih bodo še pravočasno prejeli. V nasprotnem primeru bo DVK tudi za ta volišča odločala o zagotovitvi nadomestnih glasovnic.