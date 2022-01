Kaos v UKC: več kot 140 izbruhov okužb na oddelkih, manjka 600 zaposlenih

Potem ko so zaradi izbruhov okužb alarm že prižgali na Onkološkem inštitutu, tudi v sosednjem UKC Ljubljana opozarjajo na kaotično stanje, ki ga je povzročila koronavirusna različica omikron. Beležijo namreč številne izbruhe okužb na vseh oddelkih, situacija se je obrnila: še decembra so v večini v bolnišnico sprejemali bolnike zaradi hujših oblik covida, danes je covid v številnih primerih le sekundarna diagnoza.

»Situacija je resno resna, veliko število pozitivnih na koronavirus prihaja na urgentne oddelke, težave imamo, ker pacienti zbolevajo na drugih oddelkih,« je uvodoma povedala vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjana Mrvič.

Od začetka leta so tako zabeležili več koz 140 vdorov okužb na ostalih oddelkih, samo danes osem novih. »Delo je težko organizirati, saj so so oddelki polni. Tu ležijo bolniki, dejansko potrebujejo obravnavo tudi zaradi drugih zadev. Zaenkrat težko obvladujemo stvari,« je povedala in poudarila, da veliko težavo pomeni tudi pomanjkanje kadra.

Po besedah generalnega direktorja UKC Jožeta Golobiča trenutno manjka približno 600 delavcev.»Zavezali smo se temu,d a bodo vsi bolniki deležni obravnave. Če nekdo med ali pred obravnavo zboli še za covidom, ne bo obravnavan nič slabše. Imamo pa veliko težav z organizacijo, saj se nam dogaja, da je razpored ob 7, zjutraj postavljen, pol ure pozneje pa že povsem obrnjen na glavo. Ljudje, ki končajo nočno, prevzamejo še dnevno delo in dodatna dežurstva. Tu jim gre zahvala za veliko požrtvovalnost,« je dejal direktor in tudi povedal, da v tem trenutku praktično ni oddelka, ki ne bi že vzpostavil rdeče cone za izolacijo bolnikov, ki so se v bolnišnici okužili s covidom. Kot pravi, je v večini primerov bolj smiselno zdravljenje na matičnem oddelku.

Mrvičeva je poudarila tudi, da jih precej skrbi tudi gripa. Te dni so že zabeležili 17 primerov, zaenkrat le na pediatričnih oddelkih, bi pa lahko imeli dodatne težave tudi na račun tega.

OKućeni z omikronom v večini prebolevajo lažjo obliko bolezni, se pa na intenzivni enoti zdravi tudi bolnik z omikronom, ki pa ima pridružene bolezni in ni cepljen.