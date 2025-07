Kaos na slovenskih cestah! Vse tu so večkilometrski zastoji

Na cestah je ob sončnem koncu tedna gostejši promet, ponekod nastajajo več kilometrov dolgi zastoji. Sedem kilometrov dolg zastoj je po podatkih prometnoinformacijskega centra trenutno na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so tudi na štajerski, primorski in dolenjski avtocesti ter na območju Ljubljane.

Na podravski avtocesti je zastoj trenutno med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Pot se podaljša za dobro uro, je razvidno iz podatkov na spletni strani prometnoinfroamcijskega centra.

Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru je trenutno slabih šest kilometrov in pol dolg zastoj, posledično se pot podaljša za 10 minut. Tri kilometre dolg zastoj je tudi med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Pot se tako podaljša za 10 minut.

Na štajerski avtocesti je pred delovno zaporo slabih pet kilometrov dolg zastoj med počivališčema Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Pot se podaljša za 15 minut.

Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Barja proti Primorski ter na na regionalnih cestah Ljubljana-Vrhnika v obe smeri, Izola-Strunjan ter Šmarje-Dragonja in Dragonja-Šmarje-Koper.