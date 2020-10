Kaos na meji: jezno hupanje, prihitel rešilec, oni pa si privoščijo to neumnost (VIDEO + FOTO)

V petek zvečer se je na mejnem prehodu Obrežje. Kolona je bila dolga tudi sedem kilometrov, nekateri pa so na prehod meje čakali pet ur. Ob tem pa so se nekateri, kot se to še vedno prepogosto dogaja, zapuščali svoje avtomobile in se sprehajali po avtocesti.Policija je sporočila, da lahko mejo prečkamo le, če imamo za to nujni razlog, sicer lahko sledi tudi globa. Jutarnji list je poročal, da so se jim javili bralci, ki so v gneči čakali pet ur, portal 24sata pa poroča, da so številni ljudje, ki so se čez Slovenijo vračali domov, pred mejnim prehodom čakali tudi po 10 ur. Mati in sestra enega izmed bralcev sta pred mejo čakali od 20. ure pa do 5.30. Po njegovih besedah naj bi bil odprt le en pas, nekateri pa so med čakanjem pešačili do bližnje bencinske črpalke, da bi uporabili vsaj stranišče.Bolje so jo odnesli tisti, ki so imeli pri sebi vsaj nekaj hrane. Nekateri vozniki naj bi zaspali kar za volanom, ko so stali v koloni, in jih je bilo treba zbuditi, da so se premaknili naprej. »Ljudem so začeli popuščati živci, jezno so trobili in zahtevali odgovore. Ne vemo, kaj je bil vzrok za gnečo, morda policijska ura, ki velja v Sloveniji. Prišel je tudi rešilec, ker je bilo nekomu slabo, nekateri policisti so med ljudi delilo vodo,« je dogajanje povzemal bralec.Zastoj na meji se je nadaljeval do današnjih zgodnjih dopoldanskih ur, eden od voznikov pa je za 24sata povedal, da se je moral njegov prijatelj, ki je čakal pet ur, vrniti, ker ni imel vseh potrebnih dokumentov.Zavod Ustvarimo reševalni pas je objavil »najbolj neumen "selfie" iz zastoja!«. Na fotografiji je videti več oseb, ki se v temi sprehajajo po sredini ceste, med dvema kolonama vozil. »Sredi sončnega dneva se je neumno sprehajati po avtocesti, kaj šele v megleni noči,« so ob tem poudarili.Preberite tudi:V zavodu so dodali, da je večina voznikov sicer lepo ustvarila reševalni pas, a da so ga nekateri tudi uspešno blokirali. Ob tem so opozorili na primer pred leti prav tako na mejnem prehodu Obrežje. V podobnem letnem času je oseba doživela infarkt, reševalci pa so obstali v zastoju in so morali prekiniti intervencijo. Na srečo se je takrat kljub temu dobro izteklo, saj so osebi življenje rešili policisti, ki so jo naložili v policijsko vozilo in jo z mejnega prehoda prepeljali v bolnišnico.