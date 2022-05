Kaos na DVK: napačno so izračunali šest poslanskih mandatov

Pri preštevanju glasov na zadnjih parlamentarnih volitvah naj bi prišlo do usodne računalniške napake, zaradi katere bo prišlo do spremembe v državnem zboru. Po dve napaki zgodili pri Gibanju Svoboda in SDS, po ena pa v Nsi in Levici. Državna volilna komisija, ki potrjuje končni rezultat, naj bi ravno zdaj razpravljala o napačnem rezultatu. Predsednik DVK Peter Golob in direktor Dušan Vučko naj bi jutri predala uradne rezultate predsedniku republike Borutu Pahorju.

Do napak naj bi prišlo pri Tomažu Lahu (Maribor) in Juriju Lepu (Maribor). Namesto njiju bosta vrste Gibanja Svobode zapolnila Franc Props (Novo Mesto) in Tine Novak (Ptuj). Pri SDS je do napake prišlo pri Maji Kocjan in Andreju Kosiju, namesto njiju bosta v hramu demokracije sedela Alenka Helbl in Dejan Kaloh. V NSi je do napake prišlo pri Klemnu Matku, namesto njega bo v poslanski klopi sedel Janez Žakelj, v Levici pa bo zdaj poslanka namesto Ane Černe Tatjana Greif.

Kaj se je zgodilo, še ni jasno, menda naj bi računalničarji in matematiki članom državne volilne komisije pravkar pojasnjevali, kako je prišlo do napake in zakaj so jo odkrili štele zdaj.

Da je prišlo do napake, je DVK ugotovila v dodatnem postopku ugotavljanja izida volitev, ki jo je opravila neodvisna strokovna skupina. Do spremembe je prišlo v petih volilnih enotah pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države. Do razhajanj je prišlo pri izbiri kandidatov znotraj posameznih list.

Kaj je šlo narobe? Na DVK pojasnjujejo, da je do napake prišlo zaradi velikega števila glasov in nizkega števila kandidatnih list, ki so prestopile parlamentarni prag. »Obstoječ informacijski sistem za podporo pri ugotavljanju izida oziroma razdelitve poslanskih mandatov, ki je bil uporabljen tudi na državnozborskih volitvah leta 2014 in 2018, je sicer pravilno izračunal razdelitev mandatov na ravni volilnih enot, do napake pa je prišlo ob ugotavljanju izida oz. razdelitve mandatov na ravni države. Na letošnjih volitvah v državni zbor se je namreč zaradi visokega števila glasov, ki jih je prejela kandidatna lista Gibanje Svoboda, in nizkega števila kandidatnih list, ki so presegle parlamentarni prag, pripetila situacija, ki je na dosedanjih volitvah še ni bilo,« pojasnjujejo na DVK.

Poročilo je danes DVK potrdila in ga bo jutri predala Borutu Pahorju, ki bo sklical ustanovno sejo. Ta naj bi bila na vrsti že v petek 13. maja. Takrat bodo tudi stekli vsi postopki za oblikovanje nove vlade.