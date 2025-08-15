VRHUNEC SEZONE

Kaos na Bledu: prometni zastoji, pijani izgredi, nastanitve pokajo po šivih

Domačini opozarjajo, da življenje v času sezone postaja nevzdržno.
FOTO: Arhiv Brajnikovega Memoriala Slovenske Novice
FOTO: Arhiv Brajnikovega Memoriala Slovenske Novice

N. P.
15.08.2025 ob 10:35
N. P.
15.08.2025 ob 10:35

Na vrhuncu turistične sezone se Bled spopada z gnečo, prometnimi zastoji ter kršitvami reda in občinskih pravil. Julija in avgusta kraj ustvari tretjino letnih nočitev – lani je v dveh mesecih obiskalo Bled več kot 156.000 gostov z več kot 444.000 nočitvami.

Preveč lahkomiselni turisti na Bledu: po nesrečah so poti na Ojstrico in Osojnico dodatno zavarovali

Kot pravi župan Anton Mežan, so največje težave povzročali nočni izgredi mladih turistov. Lani so uvedli nočno varovanje z varnostniki, letos pa še mešane patrulje policistov in redarjev, ki najpogosteje posredujejo pri pijanih in nedostojnih kršiteljih. Ukrepi so po županovih besedah prinesli več reda, a domačini kljub temu opozarjajo, da življenje v času sezone postaja nevzdržno.

Anton Mežan, župan Bleda. FOTO: Rok Mučič Slovenske Novice
Med novostmi so parkirišče za 230 vozil, aplikacija za spremljanje prostih mest ter zapore lokalnih cest v Koritnem, Mlinu, Selu in Ribnem, kjer tranzitni promet onemogočajo vse dni v tednu. Na območju jezera ostajajo prepovedi kopanja in poležavanja na travi, ki jih nekateri še vedno zavestno kršijo.

Mežan zavrača idejo o vstopnini po vzoru Benetk, želi pa si več pristojnosti in strožji nadzor nad nastanitvami. Teh je namreč vse več. Bled ima ob 8000 prebivalcih že več kot 10.000 turističnih postelj, mnoge nepremičnine pa se v celoti oddajajo v nasprotju s predpisi. To po županovih besedah povzroča pomanjkanje stanovanj za domačine, zabave in hrup.

Kot je za STA izpostavil župan, sta občina in občinska inšpekcija v marsičem nemočni. »Če bi občina imela več pristojnosti, bi lahko destinacijo bolje upravljali, tako pa dejansko z različnimi dragimi ukrepi le blažimo vse pritiske, da zaščitimo krajane,« je pojasnil.

