Kaos na avtocesti, kolona dolga kar pet kilometrov

V smeri Karavank je na avtocesti trenutno petkilometrska stoječa kolona tovornih vozil, poroča kranjska policijska uprava. Polna so tudi vsa počivališča na gorenjski avtocesti, izloča pa se tudi na Torovem. Policiji pomoč nudijo Darsovi cestninski nadzorniki.Voznike pozivajo, naj se ne odpravljajo proti Karavankam, ker jih preusmerjajo tudi nazaj proti Ljubljani, in naj za smer Avstrija uporabijo druge lokacije. Po zadnji informaciji bo predor zaprt do nadaljnjega. Predor Karavanke je zaprt tudi za osebni promet. Pozivamo k veliki previdnosti, ustrezni hitrosti vožnje in zbranosti, ker v takih okoliščinah obstaja velika nevarnost naletnih trčenj.