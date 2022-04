Kaos na avtobusnih postajališčih: potniki ostajajo pred vrati, šoferji v stresu

Brezplačni medkrajevni javni prevoz za upokojence, ki je v veljavi že dve leti, povzroča zmedo. Zaradi povečanega števila ljudi, ki bi radi tudi brezplačno potovali, pred avtobusnimi vrati nastaja gneča in številni prizori nesrečnih obrazov ljudi, ki morajo počakati na naslednji avtobus. Nekateri tako zamudijo v službo, drugi v šolo, tretji k zdravniku, četrti na obisk, petim se podre načrt za izlet, šesti morajo prenočiti v tujem kraju, saj na zadnjem avtobusu, predvsem tistem, ki pelje z Obale do ostalih krajev, ni prostora za vse, našteva Matija Jeras z Avtobusne postaje Ljubljana. Zaradi prepolnega avtobusa morajo šoferji nekatere vmesne postaje preskočiti in se tamkajšnji potniki lahko obrišejo pod nosom. Nesrečni pa niso le potniki, temveč tudi vozniki, ki so »velikokrat tarče verbalnega nasilja in splošnega negodovanja«. Na avtobusni postaji Ljubljana so ministrstvu predlagali rešitev v sistemu rezervacij, a te ministrstvo ne bo uvedlo, smo izvedeli.

Do prezasedenosti avtobusov prihaja na določenih linijah, predvsem na avtobusni postaji v Ljubljani in na avtobusnih postajah na Obali in Bledu ter na vmesnih postajah. Zaradi velike skupine ljudi, ki je upravičena do brezplačnih voženj po Sloveniji, po besedah Jerasa vsakodnevno ostajajo pred vrati avtobusa ob želeni uri odhoda tudi tisti, ki uporabljajo javni prevoz za prihod na delovno mesto, v šolo ali se peljejo z njim do zdravnika.

Do zdaj so na ministrstvu za infrastrukturo izdali 165.779 vozovnic upokojencem.

Ko se vrata avtobusa odprejo, se prerivanje in gneča šele začneta. Ker ni sistema rezervacij, velja pravilo »prvi pride, prvi melje«, a zdi se, da kratko potegnejo ravno tisti, ki so vozovnico za določeno uro kupili. »Žal se dogaja, da so velikokrat ravno upravičenci do brezplačnih prevozov tisti, ki so prepričani, da jim vožnja ob izbranem dnevu in uri na želeni liniji pripada, in so zaradi tega pri vstopu na avtobus bolj agresivni kot ostali potniki, pa čeprav imajo velikokrat ostali potniki nujne opravke, zaradi katerih potrebujejo prevoz.«

Prostora na avtobusu ni za vse, kar med vsemi povzroča veliko slabe volje in napetosti. »Na avtobusni postaji v Ljubljani so prometniki velikokrat tarče verbalnega nasilja in splošnega negodovanja, prav tako vozniki, ki ob sprejemu potnikov v avtobuse na bolj obremenjenih linijah,predvsem proti morju, tudi proti Bledu in Bohinju, doživljajo stres,« pojasnjuje Jerasa in opozarja, da lahko to pri voznikih vpliva na zbranost pri vožnji in s tem na varnost v prometu.

Prejemajo številne pritožbe

Avtobusna postaja zaradi številnih pritožb, ki jih prejmejo od potnikov vse od uvedbe subvencioniranih brezplačnih vstopnic za upokojence od julija 2020, opozarja ministrstvo za infrastrukturo na težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo. » Pristojnemu ministrstvu smo predlagali vzpostavitev rezervacijskega sistema javnega potniškega prometa, ki bi v prvi vrsti zagotavljal prevoze vsem tistim, ki prevoz nujno potrebujejo (dijaki, študenti, zaposleni) ter tudi ostalim potnikom, ki z javnimi prevoznimi sredstvi odkrivajo lepote Slovenije. V takem primeru ne bi prihajalo na postajo ob določeni uri večje število potnikov, temveč le tisti, ki bi vnaprej vedeli, da so si zagotovili sedež ob določeni uri, ostali pa bi se razporejali po naslednjih odhodih. Na tak način bi lahko lažje organizirali celotno potovanje vsi potniki,« pojasnjuje Jerasa in dodaja, da Avtobusna postaja Ljubljana svoj rezervacijski sistem že ima in se v praksi pokazal za potrebnega, zato predlaga, da bi ministrstvo sprejelo ta sistem predhodne najave na ravni celotne države, za uporabo bi bil pa lahko enostaven prek osebnih računalnikov, mobilnih telefonov ali na avtobusnih postajah.

Kaj bo poleti, ko bodo prišli še turisti ...

V zadnjih dveh letih se je zaradi pandemije v poletnem času poznalo, da je manj potnikov, a že letos utegne biti drugače. Na Avtobusni postaji Ljubljana pričakujejo večje število tujih turistov, ki bodo z avtobusi javnih linij raziskovali lepote Slovenije, a kaj, ko utegne potovalne načrte prekrižati problem z prezasedenostjo na avtobusih. Dobro bi bilo, da bi ministrstvo do takrat sprejelo konkretne rešitve.

Na ministrstvu obljubljajo, da bodo »težave preučili in poskusili najti ustrezno rešitev, ki bo šla verjetno v smeri zagotavljanja dodatnih posameznih linijah, kjer se ugotavlja presežek potnikov«, so nam povedali.

V sistemu rezervacij na ministrstvu rešitev ne vidijo. Celo pravijo, da bi bil lahko »korak nazaj«. Rezervacije bi po njihovem mnenju pomenile, »da bi vsak potnik, tudi npr. tisti z mesečno vozovnico, najprej moral po rezervacijo, kar bi pomenilo dodatno gnečo na prodajnih mestih in potencialno tudi dodatne stroške, če bi morali rezervacijo plačati. Splošna uvedba rezervacijskega sistema zato po našem mnenju ne bi bila primerna,« so zapisali.