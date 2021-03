Kanglerja vrglo iz tira, nalomil bi pokvarjenega Hansa

Franc Kangler se jezi. FOTO: Blaž Samec

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadevese je na facebooku na strani Sindikata policistov Slovenije zapletel v burno debato, v kateri je med drugim dejal, da bi nalomil pokvarjenega. Kdo sploh je Hans, ki je tako razjezil nekdanjega mariborskega župana Kanglerja? Menda nihče drug kot nekdanji direktor policije, ki naj bi bil Kanglerjev sošolec.Burna razprava, ki je razjezila Kanglerja se je začela pod objavo sindikata, v kateri so objavili sodbo zaradi odškodninske odgovornosti delaca v višini 182,32 evra zaradi izgube službenega fotoaparata. Sodišče je ugotovilo, da škodo nosi delodajalec, torej policija, ki pa mora zdaj sindikatu, ki je prevzel zaščito članice, plačati 894,50 evra. »Torej skoraj petkratnik vrednosti fotoaparata. Sodba sicer še ni pravnomočna, upamo lahko le, da bo glede na jasne in nedvoumne ugotovitve sodišča državno odvetništvo (vsaj tokrat) imelo toliko razuma, da se razmerje med 'škodo' in stroški postopka ne bo povzpelo na desetkratnik. V Sindikatu policistu smo ponovno dokazali, da imamo eno izmed najboljših sistemov pravne pomoči v Sloveniji in da naši člani lahko vedno računajo na najvišjo stopnjo pravne zaščite,« so zapisali v sindikatu in dodali, da to dokazuje, da velja, da je vodilni sindikat tako v policiji in MNZ, pa tudi v širšem javnem sektorju in sindikalnem delovanju v Sloveniji nasploh.Žalosten, da se to sploh dogaja, se je oglasil tudi Kangler, ki ne more verjeti, da nekdo toži zaradi 200 evrov, na drugi strani pa vidi, kaj delajo z denarjem na samem vrhu.»Sramota! Prav je tak ! Kolk ur so šefi porabli za to tožbo, raje bi šli preganjat dilerje, ki nam zastrupljajo mladino,« je besno zapisal (nelektorirano), nato pa je beseda nanesla na bale sena, ki jih je pred leti prodajal Kangler, kar ga je dobesedno vrglo iz tira.Njegov izvirni zapis, si lahko preberete tukaj:»Prvo kor prvo ce bi prisel na obletnico bi v trenutku nalomil pokvarjenega Hansa!Moji prisluhi so se dans objavljeni javno! Kar idi na splet bos naso! Po cem sem seno prodajl? Moj problem sodbo imam pravnomocno hlede mojega premouenja, ce pa ti kaj ne paše ti jo lahko v lape zabijem za vse vecne čase! Mogoce bi te v Tacnu moral vredu nalomit, pa si nisem hotel mazat rok!«Ker nekateri očitno niso vedeli, kdo je Hans, jim je eden izmed uporabnikov razodel, da naj bi bil to nekdanji direktor policije. »Franc pa je mislil, da bo kot bivši sošolec ukrepal, da ga ne bi preiskovali. Pač, želel je še več privilegijev, katerih je bil vajen že iz kadetske šole kot predsednik razreda in zagrizen komunist.«