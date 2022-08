Kandidaturo za predsedniške volitve napovedal še Ludvik Poljanec

Kandidaturo za predsednika republike je najavil tudi Ludvik Poljanec. Poljanec je kot laik prevzel zastopanje slovenskih državljanov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Za kandidaturo se je odločil zaradi poznavanja pravnega in socialnega reda v Sloveniji in v Evropi. To je dejal ob najavi kandidature, za katero bo zbiral podpise volivcev. Kdo bo vodja njegovega štaba, pa še ne razkriva.

Poljanec je ob najavi kandidature pojasnil, da se je zanjo odločil, ker se že 24 let aktivno ukvarja s človekovimi pravicami kot zagovornik na sodišču v Strasbourgu, ob čemer poudarja, da ni šolan pravnik. »Čutim, da je čas, da aktivnosti še bolj utrdim. Kot glavni vzrok za kandidaturo je navedel, da je bil leta 1990 član plebiscitne komisije. »Ne morem pozabiti vznesenosti ljudi, da bomo imeli svojo državo, vendar ugotavljam, da večina zadev, ki smo si jih predstavljali, ne deluje.« Ocenjuje, da so vse aktualne politike verjetno v najboljšem namenu želele narediti »čudovito pravno socialno državo«, a ta po njegovi oceni ne deluje. Ugotovil je, da državni uradniki, uslužbenci in institucije ne upoštevajo ustave, sodb evropskega sodišča, pameti in razuma.

Opozarja na 'butalščino'

Za kandidaturo se je Poljanec odločil tudi zaradi neenakosti, ki se po njegovem mnenju kaže že v samem volilnem sistemu. Kot neodvisni predsedniški kandidat mora za kandidaturo zbrati 5000 overjenih podpisov, kandidat, ki kandidira prek stranke, 3000, kandidat parlamentarne stranke pa le 10 podpisov poslancev. »To je zame prvovrstna butalščina, na katero opozarjam že najmanj 10 let, vendar ni nobenega pametnega ukrepa aktualne politike.« Med 'levimi' in 'desnimi' politikami sam ne vidi razlike. Med razlogi za kandidaturo je naštel še socialno stanje državljanov, prekrškovno politiko in neskladnosti pri pokojninah. Zavzema se za novi plačni sistem in spremembo dohodninske lestvice, za kar meni, da je dolžnost predsednika republike. Slednji mora po ustavi zagotavljati socialno in enakopravno državo. »Imamo predsednike republike, ki so samo za okras in delijo kolajne, samo ustave jim ni treba izvajati.«

Poljanec je predsednik politične stranke Stara pravda - Stranka prava, ki je v koaliciji Zavezništvo osvobodimo Slovenijo, ki jo vodi Andrej Šiško, vložila kandidaturo za letošnje državnozborske volitve. Kot edini laik iz Slovenije je na povabilo iz Strasbourga prevzel zastopanje slovenskih državljanov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Poljanec, ki nima diplome iz prava, je do zdaj zmagal v dveh primerih.

Kandidaturo napovedali ...

Vlaganje kandidatur sicer uradno še ni mogoče, je pa medtem kandidaturo uradno napovedalo že več kandidatov. V tekmo za stolček v predsedniški palači se podajajo podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, nekdanji zunanji minister Anže Logar, odvetnica Nataša Pirc Musar, župan Kočevja Vladimir Prebilič, psihoanalitičarka Nina Krajnik, glasbenik Gregor Bezenšek in zastopnik Antropozofskega društva Slovenije Leo Trojar.