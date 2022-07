Kandidaturo za predsednika napovedal Slovenec, ki »komunicira z vesoljem«

Kandidaturo za predsednika republike je na današnji novinarski konferenci napovedal tudi Leo Trojar, zastopnik Antropozofskega društva Slovenije. Podpisov za vložitev kandidature še nima zbranih, vendar je prepričan, da mu bo to uspelo.

Trojar je povedal, da se v društvu do zdaj niso javno izpostavljali, vendar so v Sloveniji prisotni. Poziv za kandidaturo za predsednika republike je »od zgoraj« dobil leta 2019, od takrat so intenzivno delali na tem, da bi se primerno približali javnosti. Svojo iniciativo je predstavil kot »nosilce pozitivne paradigme«, glede katere »komunicira z vesoljem«. V vlogi predsednika bi najprej diplomatsko obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Predsedniško kandidaturo so za zdaj napovedali podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, odvetnica Nataša Pirc Musar, psihoanalitičarka Nina Krajnik, nekdanji zunanji minister Anže Logar, glasbenik Gregor Bezenšek mlajši in župan Kočevja Vladimir Prebilič.