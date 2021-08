Kandidatura potrjena! Prsata Martina bi bila predsednica Slovenije

Zapeljive fotografije in linija 090

Martina Valenčič FOTO: Sn

je napovedala vnovično kandidaturo za predsednico Slovenije na volitvah, ki bodo prihodnje leto jeseni. »Hudo porazna družbeno politična in gospodarska situacija v Sloveniji in v svetu, me je prepričala, da ponovno kandidiram za predsednico Slovenije v letu 2022,« je ob naznanitvi sporočila Valenčičeva.Bralcem Slovenskih novic je Valenčičeva dobro znana. V boj za politični stolček se namreč ne podaja prvič. Kandidaturo za prvo predsednico Slovenije je napovedala že leta 2012, znova je poskusila tudi pet let kasneje. Vladati je želela tudi prestolnici, saj je vložila kandidaturo za županjo, a je bila do zdaj na političnem parketu vedno neuspešna. Javnost pa je ne pozna le zaradi njenih političnih ambicij, temveč tudi zaradi škandalov. Ob njenih kandidaturi leta 2012 so v javnost pricurljale njene vroče fotografije, ki so nastale leta 2010 in 2011. Martina je takrat trdila, da se fotografij, n katerih je razgaljena, ne sramuje in da smo si vsi pod kožo podobni.Da Martina še vedno misli tako in da se rada nastavlja fotografskim objektivom, kaže tudi njena nedavna objava na facebooku, kjer je zapisala, da jo je mogoče najti na onlyfansu. Zapisala je, da je od nekdaj rada delala v lepotni industriji, da se ukvarja z izdelavo plakatov, koledarjev in kartic s svojimi fotografijami in da išče zanimiva dekleta, ki bi jih zanimalo kaj takšnega. »Na Onlyfans bom nadaljevala z distribucijo teh motivov. Vabim vs, da se pridružite in v komentarje zapišete, kakšno vsebino bi si želeli ogledati,« je zapisala (nelektorirano).Ni pa medijske pozornosti pritegovala zaradi golote in političnih ambicij. Po zadnji kandidaturi je februarja leta 2018 , ko je zbirala prispevke kar z linijo 090 , je Slovenijo pretresla vest, da naj bi z možem, ki se je samooklical za slovenskega monarha, stradala otroka in se fizično izživljala nad njima