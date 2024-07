Kandidatka za namestnika predsednika KPK se bo danes predstavila javnosti

Javnosti se bo danes kot kandidatka za namestnico predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) predstavila Martina Divjak, doslej vodja zagovorništva in namestnica direktorja CNVOS. Tako se je predsednica republike Nataša Pirc Musar odločila po pogovoru z izbirno komisijo in opravljenih razgovorih s kandidati.

Slišati je, da je sicer edina iz peterice kandidatov, ki je dobila zeleno luč komisije. »Predsednica republike bo ukaz o imenovanju podpisala po javni predstavitvi,« so sporočili iz njenega urada.

31. julija se mandat izteče Simonu Savskemu.

Enemu od dveh namestnikov Simonu Savskemu se bo mandat iztekel 31. julija, neuradno se za to mesto menda ni več potegoval, saj se je zaradi komentarjev na družbenih omrežjih, v katerih je bil kritičen do politikov, večkrat znašel pod drobnogledom javnosti in obtožbami politikov v preiskavi, da je pristranski in da zato ne bi smel presojati njihovih ravnanj.

Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika KPK je bil sicer ponovljen, saj prvi ni bil uspešen. Nanj se je prijavil le en kandidat, ki pa ni ustrezal merilom oziroma se Pirc Musarjeva ni odločila za njegovo imenovanje.

Martina Divjak FOTO: Cnvos

Namestnik predsednika KPK je imenovan za dobo petih let. Imenovan je lahko največ dvakrat zapored.