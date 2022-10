Kandidat za predsednika napovedal izredno konferenco, bo odstopil?

Kandidati za predsednika republike, ki jih je že potrdila Državna volilna komisija (DVK), lahko še danes umaknejo soglasje h kandidaturi. Če tega ne bo storil nihče, se bo na volitvah 23. oktobra za najvišjo funkcijo v državi pomerilo osem kandidatov. DVK pa bo v torek še opravila žreb vrstnega reda kandidatur, kot bo zapisan na glasovnici.

Volivci bodo tako lahko, kot kaže, izbirali med osmimi kandidati, in sicer glasbenikom Gregorjem Bezenškom, poslancem NSi Janezom Ciglerjem Kraljem, kočevskim županom in kandidatom Vesne Vladimirjem Prebiličem, poslancem SDS, ki sicer kandidira s podpisi volivcev Anžetom Logarjem, pravnico Natašo Pirc Musar, poslancem Levice Miho Kordišem, evropskim poslancem, sicer skupnim kandidatom SD in Gibanja Svoboda, Milanom Brglezom in ginekologinjo, kandidatko Resni.ce Sabino Senčar.

Je pa Bezenšek za danes napovedal »Izredno novinarsko konferenco glede svoje kandidature«, zato so se takoj pojavila ugibanja, ali bi morda utegnil od kandidature odstopiti. STA za zdaj še ni uspela dobiti pojasnil njegovega štaba.

Predsedniški kandidati so sicer že dodobra stopili v volilno kampanjo, v teh dneh jih čaka tudi kar nekaj soočenj, kjer bodo imeli priložnost predstaviti svoja stališča do posameznih vprašanj.

Ob tem pa kandidati obljubljajo, da bodo v prihodnjih tednih aktivno nadaljevali tudi z delom na terenu.

Cigler Kralj in Logar tako denimo napovedujeta, da bosta v tem tednu nadaljevala z obiski po Sloveniji. Prvi se bo med drugim udeležil jesenskega kmetijsko obrtnega sejma v Komendi in vseslovenskega srečanja kmetov na Ponikvi. Logar pa napoveduje, da se bo srečal tudi z več stanovskimi organizacijami, v petek se je tako že sestal s predstavniki Študentske organizacije Slovenije, danes pa se namerava udeležiti tudi dobrodošlice brucem na Kongresnem trgu v Ljubljani. Da bo v tednu, ko se začenja novo študijsko leto, več pozornosti namenil mladim, obljublja tudi Prebilič.

Tako Pirc Musarjeva, Brglez, Kordiš, Senčarjeva in Bezenšek poudarjajo, da bodo, kolikor bo le mogoče ob drugih aktivnosti, volivce obiskovali po več slovenskih krajih.