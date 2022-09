Kandidat za predsednika države se razburja: Oddaja je narejena z namenom, da uniči ostale kandidate

S septembrom se na male zaslone vračajo zabavne in in informativne oddaje. Na nacionalki so v četrtek že predvajali prvo oddajo Tarče v novi sezoni. Tokrat so v njej gostili Natašo Pirc Musar in Anžeta Logarja, ki sta napovedala, da se bosta na jesenskih volitvah potegovala za predsedniški mandat. Govorili so o medijih, kdo se skriva za njimi in o nenavadnem umiku Marte Kos, ki so jo javnomnenjske ankete uvrščale na tretje mesto. Zdaj ko je izpadla iz igre, je na tretjem mestu kočevski župan Vladimir Prebilič, ki ga je dejstvo, da ni bil povabljen v oddajo, kar nekoliko razjezilo.

»Kot kaže, ni dovolj, da si v javnomnenjskih raziskavah na tretjem mestu (od preostalih kandidatov). Po kakšnem ključu torej vabite goste RTV Slovenija in Tarča? Če bi bila kandidatka tudi Marta Kos, bi bili trije gostje? Očitno smo šli dlje od demokracije, Anžetu Logarju in Nataši Pirc Musar želim uspešno predstavitev v oddaji, ki je narejena z namenom, da že vnaprej uniči vse ostale kandidate in kandidatke.«