Kandidat za ministra kljub rizičnemu stiku z dovoljenjem Janše med ljudi

Kandidat je ustrezen

Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo so z 10 glasovi za in štirimi proti ocenili, da je predstavitev kandidata za ministra za zdravje Janeza Poklukarja ustrezna. Da bi 42-letni zdravnik postal minister, mora prepričati še poslance na izredni seji, ki bo predvidoma v torek, s tem pa bo postal 20. minister za zdravje.

Kandidat za ministra za zdravjese ves dan predstavlja odboru za zdravstvo. Je pa priznal, da je kljub tveganemu kontaktu lani oktobra šel med ljudi. S predsednikom vlade Janezom Janšo sta si skupaj ogledala nove prostore, namenjene covid bolnikom v UKC Ljubljana. »Dejstvo je bilo, da sem na dotični dan izvedel, da je žena šla na test, ker je bila v službi v rizičnem kontaktu. O tem sem obvestil kabinet. Ker je bilo takrat veliko stikov, sva se v skladu s tem s predsednikom vlade dogovorila, da vseeno ustrezno opremljena opraviva ta ogled. Potem ko smo opravili, enkrat popoldan, sem dobil klic od žene, da je pozitivna in sem takrat šel tudi v karanteno in sem bil v karanteni,« je odgovoril na eno izmed vprašanj na zaslišanju na odboru.»Jaz sem se iz tega razloga tudi testiral in bil tisti dan negativen, pozitiven sem bil na testu čez štiri dni.«Spomnimo, strokovnjaki so ves čas pozivali, da mora oseba, če je bila v stiku z okuženo ali morda okuženo osebo s koronavirusom (rizičen kontakt), takoj v samoizolacijo.