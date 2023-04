V nadaljevanju preberite:

Dva meseca pred potekom koncesije za kamnolom Smolevec v logaški občini so na ministrstvu za naravne vire in prostor zelo skrivnostni o morebitnem podaljšanju koncesije ljubljanskemu podjetniku Rajku Čerinu. Bližnji prebivalci ob kamnolomu pričakujejo, da država tega ne stori, saj so vsakodnevno obremenjeni s hrupom, prahom in s težkimi tovornjaki, poleg tega jih skrbi tudi za pitno vodo. Rudarski inšpektor je januarja letos opravil inšpekcijski nadzor kamnoloma, a morebitnih nepravilnosti ni odkril.