Kamnik v znamenju ustvarjalnosti: 250 učencev predstavilo svoje turistične ideje

Ob pomoči Občine Kamnik in Zavoda za turizem in šport Kamnik bo Turistično društvo Tuhinjska dolina 29. maja gostilo sklepno prireditev projekta Turistične zveze Slovenije Turizmu pomaga lastna glava, ki bo v šotoru pri Termah Snovik. Prišlo bo okoli 250 osnovnošolcev iz vse Slovenije, da bodo v obliki turistične tržnice prikazali svoje projekte.

Projekt spodbuja učence k raziskovanju turizma v domačem kraju, prepoznavanju možnosti za razvoj in oblikovanje privlačne turistične ponudbe na temeljih naravnih danosti, kulturne dediščine in podjetniške pobude. Cilj je učencem ponuditi širše razumevanje turizma in njegovih razvojnih možnosti. 25 najboljših ekip osnovnih šol bo na stojnicah predstavilo svoje turistične produkte, razvite v okviru letošnje teme Tradicija v trendu. Stojnice si bo mogoče ogledati med 10. in 13. uro, ob 14. uri bo slavnostna razglasitev zmagovalcev.

»Ko se v Snoviku ozreš okoli sebe, vidiš, kako je lastna glava pripomogla, da je v pičlih 30 letih nepomembna točka na zemljevidu postala turistična zanimivost, s čimer tudi Kamniško postaja vse bolj opazna turistična destinacija. Zato vabimo vse, ki v turizmu vidite prihodnost zase, svoje otroke in za Kamniško, da se 29. maja oglasite v Snoviku in si ogledate domiselne stojnice naših mladih upov,« je sporočil Egist Zagoričnik iz TD Tuhinjska dolina.