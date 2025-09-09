Kamnik ponosno ohranja tradicijo: 52. praznik narodnih noš in dediščine

Kamnik bo med 12. in 14. septembrom znova zaživel v barvah, glasbi in ritmih tradicije, saj prihajajo 52. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki vsako leto privabijo več kot 30.000 obiskovalcev. Kamnik tudi na tak način s ponosom in predanostjo ohranja to slovensko tradicijo, kulturno dediščino in slovenske vrednote. Leta 1966 je Turistično društvo Kamnik zasnovalo prireditev Dan narodnih noš, ki je pozneje prerasel v večdnevno prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. »Poziv organizatorja je leta 1966 naletel na velik odmev med prosvetnimi društvi in posamezniki. V sprevod...