Kamnik ponosno ohranja tradicijo: 52. praznik narodnih noš in dediščine

Kamnik bo med 12. in 14. septembrom znova sijal v slavnostni preobleki. Oblačilna kultura je do sredine 19. stoletja odsevala pokrajinske značilnosti.
Fotografija: Po obleki so nekdaj lahko ločili, od kod je kdo. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng
Po obleki so nekdaj lahko ločili, od kod je kdo. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng

09.09.2025 ob 09:10
Kamnik bo med 12. in 14. septembrom znova zaživel v barvah, glasbi in ritmih tradicije, saj prihajajo 52. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki vsako leto privabijo več kot 30.000 obiskovalcev. Kamnik tudi na tak način s ponosom in predanostjo ohranja to slovensko tradicijo, kulturno dediščino in slovenske vrednote. Leta 1966 je Turistično društvo Kamnik zasnovalo prireditev Dan narodnih noš, ki je pozneje prerasel v večdnevno prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. »Poziv organizatorja je leta 1966 naletel na velik odmev med prosvetnimi društvi in posamezniki. V sprevod...

Več iz te teme:

Kamnik narodna noša razstava prazniki Slovenija kulturna dediščina oblačila zgodovina kultura

