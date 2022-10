Kamni namesto sveče

Bliža se dan spomina na mrtve, ko Slovenci množično obiščemo grobove in nanje tradicionalno prinesemo tudi sveče in cvetje. Okoljevarstveniki in komunalna podjetja sicer že leta opozarjajo, naj s svečami ne pretiravamo, saj tako ustvarimo ogromno odpadkov. Po podatkih Agencije RS za okolje smo Slovenci celo v svetovnem vrhu po porabi nagrobnih sveč, saj jih prižgemo več kot deset milijonov na leto! Če to ni dovolj skrb vzbujajoč podatek, dodajmo, da za sveče zapravimo v povprečju 30 milijonov evrov na leto.

Mačehe in vresje so priljubljena izbira. FOTO: Astrid860, Getty Images

Ljubezen in spoštovanje

Mnogi bodo ob tem zamahnili z roko, češ da na ta način pokojnim izkazujemo ljubezen in spoštovanje, a za to sveče pravzaprav sploh niso potrebne. Oboje jim namreč izkažemo že s tem, ko obiščemo njihove grobove. Ne nazadnje je čas dobrina, ki pomeni največ, še posebno v sodobnem svetu, ko vedno nekam hitimo in se trudimo usklajevati ogromno obveznosti. Če želimo kljub vsemu na grob ljubljene osebe nekaj prinesti, pa je na voljo vedno več do okolja prijaznejših alternativ. Ena od njih so poslikani kamni, ki so tudi veliko bolj osebni od kupljene sveče, saj bomo v njihovo izdelavo vložili del sebe in tudi svoj čas. Potrebujemo dovolj velik kamen, najboljše čim bolj ploščat, akrilne barve in čopič ali flomastre.

Slovenci za sveče vsako leto zapravimo milijone. FOTO: Jure Eržen

Če se svečam ne želimo odreči, kupimo elektronske, solarne ali takšne iz razgradljivih materialov.

Prepustimo se domišljiji

Nato domišljiji pustimo prosto pot. Na kamen lahko naslikamo svečo, najljubši cvet pokojnega, zapišemo kakšno misel ali ga zgolj pobarvamo. Pri ustvarjanju se nam lahko pridružijo najmlajši in drugi družinski člani, zraven pa pripovedujemo o osebi, ki ji bo umetnina namenjena, ter ji tudi na ta način izkažemo ljubezen in spoštovanje. Manj ustvarjalni, ki se tradiciji prižiganja sveč ne želijo odpovedati, bodo veseli novice, da je izbor do okolja prijaznih sveč iz leta v leto večji. Trenutno so denimo na voljo elektronske in solarne, katerih življenjska doba se šteje v letih, pa razgradljive, pri katerih je ohišje izdelano iz do narave prijaznih recikliranih materialov, sama sveča pa iz rastlinskega parafina. Tudi papirne so povsem razgradljive, narejene iz negorljivega in vodoodpornega papirja, iz papirne nitke je tudi stenj.

Kamne poslikamo ali porišemo z motivi po želji. FOTO: Richard-p-long, Getty Images

Izberemo nezahtevne zunanje rastline, denimo vresje, mačehe.

Mnogi na grob odnesejo cvetje. Nekoč so prevladovale razkošne ikebane in aranžmaji, smernice pa se počasi spreminjajo tudi na tem področju. Ali kupimo cvet, šopek ali aranžma, je pravzaprav vseeno, vsaj kar se življenjske dobe okrasja tiče. Rezano cvetje pač ne bo lepo v nedogled, zato je vedno pogosteje na grobovih mogoče opaziti lončnice, ki so prav tako do okolja prijaznejše, saj bodo uspevale več mesecev ali let. Rastline naj bodo obvezno zunanje, izberemo čim bolj odporne, saj se bliža zima. Med najbolj priljubljenimi so že dolgo mačehe, ki veljajo za kraljice grobov, pa vresje in zimzeleni grmički. Izberemo lahko tudi krizanteme, astre ali cinije. Vse bodo cvetele še dolgo v jesen, obenem pa so izjemno nezahtevne, v dolgotrajnih sušnih obdobjih poskrbimo le za redno zalivanje.