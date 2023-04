Kamera jih ni ustavila: ne boste verjeli, kaj je Erik Brecelj rekel Dušanu Kebru

»V vsakem primeru je zame osupljivo od vseh tistih, ki imajo danes oblast, da ne vidijo 140.000 ljudi, ki nimajo izbranega zdravnika, ki nimajo vstopa v zdravstveni sistem. Da ne vidijo sto tisočev, ki čakajo nesprejemljivo dolgo. In da se o tem niti ne pogovarjajo. Niti na strateškem svetu niti kje drugje,« je v oddaji Tarča na RTV Slovenija, v kateri je beseda tekla o razmerah zdravstvu, dejal nekdanji minister za zdravje in predstavnika iniciative Glas ljudstva Dušan Keber.

Odzval se je Erik Brecelj: »Kako pa veste, kaj se mi pogovarjamo na strateškem svetu? Koliko ljudi je bilo brez osebnega zdravnika, ko ste vi bili minister?«

Ta pa mu je odvrnil, da bistveno manj in dodal, da je smešno odpirati razmere za 20 let nazaj. Brecelj je vrnil, da so zdajšnji problemi bistveno težji.

Vsi do zdravnika v istem dnevu

»Takrat so imeli vsi pacienti svojega osebnega zdravnika in vsak je prišel, čeprav je morda čakal dve uri, še isti dan na vrsto,« je zaključil Keber.

»Vsi so imeli zdravnika? Tudi tisti, ki si ga niso iskali?« mu je vrnil Brecelj. Nadaljeval je: »Kaj pa vi veste, kaj mi delamo na strateškem svetu? Dajte mir no, ne lapajte.«

Kje je transparentnost

Svojo priložnost je izkoristil Jaša Jenull, Glas ljudstva, in dejal, da bi vedeli bistveno več, kaj se dogaja na strateškem svetu, če ne bi njihove članice, »ki je bila tam prisotna, vi osebno postavili pred vrata in ji odrekli možnost, da je tam«. Keber je izpostavil, da bi pravzaprav oni sami, torej strateški svet, morali poskrbeti za transparentnost.

Brecelj je pojasnil, da je članico postavil pred vrata, ker je govorila, da digitalizacija ni pomembna, da ukvarjanje z ZZZS ni pomembno. Vmes sta vskočila še Jenull in Keber, Brecelj pa je prosil, če sme končati svojo misel in nadaljeval: »Podpirajo zdravnico direktorico ZD Ljubljana, ki je sama koncesionarka, ki je zrušila zdravstveni dom, jaz brez zamere od vas ne vem, kaj naj dobim.«