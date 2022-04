Kam za prvomajske praznike? Takšno vreme nas čaka

Nas po muhastem in hladnem pomladanskem vremenu le čaka nekoliko toplejši prvomajski oddih? To smo preverili pri dežurnem meteorologu Andreju Velkavrhu. Ta napoveduje, da ohladitev ni več pričakovati, povsem brez ploh pa vseeno ne bo šlo. »S torka na sredo nas bo prešla fronta, ki bo s seboj prinesla padavine. Jutro bo še spremenljivo, popoldne in do srede zvečer pa bo dež ponehal. Na jugu bo čez dan spremenljivo, deloma sončno, popoldne se bodo pojavile krajevne plohe. Ne bo deževno, temveč plohasto, aprilsko.« V četrtek, petek in soboto bo dokaj sončno in suho, v nedeljo pa bo spet več možnosti za popoldanske plohe, prav tako v ponedeljek. »Toda obilnejšega dežja ni pričakovati, gre bolj za popoldanske plohe. Ob morju teh ploh ne bo, saj hladno morje ustavi ta pritok vlažnega zraka.«

Tako ob morju kot po notranjosti države bodo temperature od 15 do 20 stopinj. V torek in sredo bo nekoliko hladnejše, toda občutnih ohladitev ni pričakovati.

Danes bo delno jasno, več spremenljive oblačnosti bo v zahodni polovici Slovenije. Dopoldne bo kakšna kratkotrajna ploha možna predvsem v hribovitih zahodnih krajih, popoldne in zvečer pa tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo posamezne plohe, ki bodo popoldne pogostejše. Najmanj padavin bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 4, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj Celzija.

Do srede zjutraj bodo padavine ponehale, le na jugu bo še možna kakšna malenkost. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. V četrtek bo sprva pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah, čez dan bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije prehodno bolj oblačno.

Nad srednjo in severovzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Preko zahodne in srednje Evrope valovi neizrazita vremenska motnja. V višinah priteka od zahoda k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo čez dan nastajale krajevne plohe. V torek bo pretežno oblačno. V krajih južno od nas ter ob morju bo povečini suho, drugod bo občasno deževalo.