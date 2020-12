Kam z odpadki?

Policistka Petra Tkalec: V nesreči si ti tisti človek, ki ga lahko nekdo prime za roko

Te dni ali pa kar to leto, ko je naše vsakdanje življenje postalo omejeno s seznamom ukrepov in omejitev, so policisti še bolj na tnalu, a tudi oni so samo ljudje, vsakdo s svojo življenjsko zgodbo. Petro Tkalec je pot iz rodnega Prekmurja popeljala na ulice Ljubljane. Zgovorna in energična ljubiteljica motorjev ima v policiji že lep stalež, že dobrih 15 let nosi uniformo. Več