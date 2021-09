Kam sploh še brez PCT? To so izjeme

Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje , ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sklenila zaostriti ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. S 15. septembrom bo pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev, zaščitne maske pa bodo morali nositi vsi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje.Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) morajo torej za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev ter udeleženci izvajanja dejavnosti. Stroške testiranja v tem primeru krijejo sami.Brez pogoja PCT tako praktično ne bomo mogli več nikamor: niti v trgovski center, pa četudi le po nujne življenjske potrebščine. Vlada je med izjeme, kjer PCT ni potreben, uvrstila primere nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.»Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami veljajo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, ter specializirane prodajalne s farmacevtskimi, z medicinskimi, s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. V obeh primerih kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega središča,« je zapisano v odloku.Pogoja PCT pa v skladu z odlokom ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam ob spremstvu otroka oziroma učenca v vrtec, v prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, kot tudi ne učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.Odlok sicer poraja še številna vprašanja, vlada naj bi podrobnosti sporočila v ponedeljek na novinarski konferenci.