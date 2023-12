Kam s prihranki? Čas je za drugačne investicije

Osmij je v primerjavi z zlatom med ljudmi manj znana kovina, ki pa je v teh zaostrenih gospodarskih razmerah odlična dolgoročna naložba. Zakaj je tako in katere so prednosti te zanimive kovine, smo se pogovarjali z dvema poznavalcema osmija: Ingom Wolfom, direktorjem nemškega inštituta Osmium, in Alenom Senekovičem, direktorjem slovenskega Osmium instituta.

