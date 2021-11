Kam po zimske gume

Varnost na cesti je ključna

Tam k obisku vabijo vse, ki veste, kako pomembna je prava obutev vašega jeklenega konjička. Zato dobrodošli vsi, ki veste, da zunanja temperatura in temperatura cestišča izredno vplivata na lastnosti pnevmatik, pravijo v Petrolu, kjer vedo, da oboje še kako vpliva na zavorno pot in varnost naše vožnje.

Najboljša izbira za zimski in mrzel jesenski čas je tako dobra avtomobilska guma, prilagojena za vožnjo v zimskih razmerah. Ta bo zaradi svoje posebne gumene zmesi in oblike profila poskrbela za boljšo vožnjo na zimski spolzki ali mokri podlagi, s pomočjo sistema lamel pa »zagrizla« v sneg in led. Poleg večje varnosti na cesti pa bo dobra zimska pnevmatika ponujala še večjo ekonomsko korist v obliki višje kilometraže.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol