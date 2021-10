Kam po ugodno premontažo gum

In ker se bliža 15. november, zakonski rok, ko moramo letne pnevmatike na naših vozilih zamenjati z zimskimi, se na Vianor obrnite tudi za nakup zimskih gum, premontažo in shranjevanje pnevmatik do naslednje sezone. Tudi zato, ker vam ob nakupu kompleta 4 zimskih pnevmatik Nokian za osebna, poltovorna in 4x4 vozila v Vianorju podarjajo kupon v vrednosti 20 EUR za premontažo!

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Petrol