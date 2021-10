Kam po predsedniškem mandatu odhaja Borut Pahor

Teče zadnje leto mandata predsednika države Boruta Pahorja. Na omenjeno funkcijo se je zavihtel z zmago na volitvah leta 2012, ko je premagal takratnega predsednika države Danila Türka. Čez pet let je zgodbo ponovil, le da je takrat ugnal Marjana Šarca (ta je kasneje vodil manjšinsko vlado).



Pahorjev zadnji mandat je zaznamovalo dogajanje na njegovih družabnih profilih. Redno je prek fotografij poročal o svojih doživetjih (nekaterim je to všeč, drugi se zgražajo), mnogi pa so mu zamerili, češ da se premalo oglaša ob temah, ki štejejo v resničnem življenju. Že pred leti je sicer funkcijo predsednika države v Sloveniji precej nazorno opisala nekdanja ravnateljica Angelca Likovič. Dejala je, da je predsednik države kot lepa vaza: hodi okoli in se kaže, medtem ko odgovornosti nima.

Kaj pravi Borut Pahor

Prihodnje leto, v supervolilnem letu, se Pahorju izteče drugi zaporedni mandat. To pomeni, da po zakonu o volitvah predsednika republike ne more biti še tretjič zapored izvoljen na funkcijo, Sloveniji pa to prinaša gotovo menjavo na vrhu države.



Že ve, kaj bo počel, ko bo odkorakal iz predsedniške palače? »To delo opravljam zelo rad in je težje, kot se morda komu zdi. Ampak, ker ga opravljam tako rad, se morda zdi enostavno. Opravljal ga bom čisto do zadnjega dne, potem pa bo dovolj časa, da se odločim, kako naprej,« je odvrnil Pahor.

Pripada mu nadomestilo

Če službe predsednik države po mandatu ne najde (Pahor za upokojitev, denimo, še ne bo izpolnjeval pogojev, saj bo star 58 let), ima še varnostno mrežo, ki mu zagotavlja redni prihodek. Zakon mu namreč zagotavlja nadomestilo plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejemal kot predsednik (predsednik je uvrščen v 65. plačni razred, kar mu brez dodatkov in povračil prinaša 5.419 evrov bruto – 80 odstotkov tega zneska znaša 4.335 evrov). To pravico ima eno leto od prejemanja funkcije. Če bi mu do upokojitve potem manjkalo še eno leto, mu zakon daje možnost, da se pravica do nadomestila podaljša, vendar največ še za eno leto.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: