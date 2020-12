Kam po časopis med prazniki

Šole odpirajo 4. januarja



Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Vladi je naložilo, naj najpozneje 4. januarja omogoči začetek izvajanja programov za otroke s posebnimi potrebami. To pa ne pomeni, da morajo delati enako kot v normalnih razmerah.

Nedeljski šoping odpade

Čez božične in novoletne praznike nas spet čaka popoln lockdown oziroma zaprtje države.

Četudi se je vladaodločila za domala popoln lockdown oziroma zaprtje države čez božične in novoletne praznike, pa dragi bralci ne boste ostali brez svojega izvoda našega časopisa. Če ste vajeni, da svoj izvod kupite v trafikah, vam to sicer od današnjega dneva pa predvidoma do 4. januarja prihodnjega leta ne bo uspelo. »Časopis lahko bralci, ki niso naročniki, kupijo v izbranih živilskih trgovinah, velikih trgovskih centrih, na poštah in bencinskih servisih po državi. Ne pa v trafikah, ki bodo zaprte,« nam je dejala, vodja projektov v naši časopisni hiši.»Naša predvidevanja so, da bo zaprtih deset odstotkov prodajnih mest časopisov. Zaprte bodo trafike našega pogodbenega partnerja Trafike 3dva. Prilagodili smo regulacijo, preusmerili količine tiskanih izvodov, da bodo bralci lahko prišli do svojega izvoda. O tem smo bili obveščeni šele včeraj, saj so bile trafike v dosedanjih uredbah izvzete iz omejitev,« praviiz podjetja Izberi d. o. o.A zaprtje trafik ni edino presenečenje, ki ga je za praznične dni pripravila vlada. Medtem ko je bilo že znano, da bodo frizerski in kozmetični saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice ter v nekaterih regijah tudi trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo in motornimi vozili vsaj do 4. januarja morali zapreti svoja vrata, pa je še včeraj ostalo odprto vprašanje, kako bo ob nedeljah z živilskimi trgovinami.Čeprav morajo biti trgovine ob nedeljah zaprte, sta bili po predlogu vlade predvideni dve izjemi: 27. decembra in 3. januarja. A se je zapletlo. Iz Trgovinske zbornice Slovenije je namreč včeraj prišlo obvestilo, da »če interventni zakon PKP 7 ne bo začel veljati pred nedeljo, 27. decembra 2020, bo za nedeljo, 27. decembra 2020, veljala veljavna zakonodaja, v skladu s katero razen določenih izjem trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih«. Trgovine bodo to nedeljo ostale zaprte, saj bo državni zbor predlog o odprtju trgovin, ki ga je vlada vključila v PKP 7, obravnaval predvidoma šele 29. 12., začel pa bo veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.Sicer pa bodo trgovine v času božičnih in novoletnih praznikov zaprte: torej 25. in 26. decembra ter 1. in 2. januarja. Na predpraznični dan 24. in 31. decembra, čeprav to nista uradna praznična dneva, bodo trgovci zaprli vrata prej. Zato pravočasno načrtujte svoje nakupe, sicer boste na predvečer božiča ostali pred zaprtimi vrati.Sparove trgovine bodo 24. decembra odprte do 17. ure, Mercatorjeve, Hoferjeve in Lidlove do 18. ure, Tuševe trgovine pa do 19. ure.Pošte bodo 24. in 31. decembra odprte po skrajšanem delovnem času do predvidoma 12. ure, ponekod tudi do 13. ure. Pazite, saj je na poštah te dni velika gneča! Zato se v vrsto postavite pravočasno, saj vrata zapirajo dosledno ob uri in bodo čakajoči z dolgimi nosovi žal morali domov. V času božičnih in novoletnih praznikov pa bo veljal tudi spremenjen poslovni čas bank in hranilnic. Banke bodo 24. in na zadnji dan letošnjega leta odprte do 12. ure. Podrobnosti in sveže informacije pa lahko med božičnimi prazniki pridobite na naši spletni strani www.slovenskenovice.si.