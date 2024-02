Kam na pustovanje? Prireditve bodo potekale po vsej Sloveniji

Po vsej državi se bodo na pustno soboto in nedeljo zvrstile številne pustne prireditve in povorke. V prestolnici bo v soboto dopoldan potekal tradicionalni Zmajev karneval, vrhunec najbolj tradicionalnih nedeljskih povork pa bo na Ptuju ter v Cerknem in Cerknici. Norčije in zabava pa ne potekajo le na trgih mest, temveč se dogaja tudi v drugih prireditvenih prostorih.

V Ljubljani so soboto tradicionalni Zmajev karneval

Tako bo tudi letos na pustno soboto, ko bo po starem mestnem jedru povedel povorko maškar na tradicionalnem Zmajevem karnevalu. Začel se bo ob 11. uri na Novem trgu in krenil čez Čevljarski most, mimo Mestne hiše, čez Tromostovje in Prešernov trg ter po Wolfovi ulici do Kongresnega trga.

Na Igu bo isti dan od 14. ure potekal že 24. tradicionalni Podkrimski pustni karneval, na katerem zadnja leta sodeluje okoli tisoč domačih in gostujočih mask, pustovanje pa kot vsako leto v nedeljo malo po 14. uri pripravljajo na Viru pri Domžalah s predstavitvijo številnih mask.

Rajanje v Festivalni dvorani. FOTO: Festivalna Dvorana

Pustno rajanje v Festivalni dvorani, Aleji ... V soboto in v nedeljo se bo Festivalna dvorana, med 16. in 20. uro, spremenila v deželo pravljičnih junakov. Na tradicionalnem pustovanju se bodo otroci naučili novih plesnih korakov, glasbenik in režiser Urh Mlakar bo skrbel za animacijo, izkušene vizažistke pa za pustne poslikave. Otroci se bodo lahko udeležili tudi delavnic in se po plesnem rajanju okrepčali s slastnimi krofi. *** Pustno rajanje napovedujejo tudi v Aleji. V soboto bodo gostili Klovna Jurija, ki bo s seboj pripeljal tudi svojo Klovneso. Od 11. ure dalje bo za otroke organizirana poslikava obrazov, od 17. ure dalje pa otroška pustna predstava z naslovom Slon Vipko s čarobno tipko. *** V soboto boste lahko pustovali tudi s Trkanjem v Cityparku ob 11. uri. *** V Siti teatru bo najmlajše v soboto zabavala Romana Kranjčan. *** Pustno rajanje napovedujejo tudi v Kinu Bežigrad, kjer za soboto napovedujejo čarovniško-cirkuško predstavo s čarodejem in ventrilokvist Samom Sebastianom.

V Domžalah v Češminovem parku bo v soboto otroško pustno rajanje z začetkom ob 13. uri, uro kasneje pa se bo iz parka odpravila povorka v spremstvu kurentov, godbe in mažoretk - do Športnega parka na Viru, kjer se bo rajanje nadaljevalo, ob 20. uri pa bo veliki pustni koncert skupine Mi2.

V soboto bo pustna povorka tudi v Lukovici. Krenila bo s Stare ceste, pot pa bo sklenila pri dvorani v Šentvidu. Po njej bo pustno rajanje, nagradili bodo najboljše maske, ljubitelji pustnega sladkanja pa se bodo razveselili tekmovanja za Naj krof.

Nedeljski tradicionalni pustni karneval v Cerknici, v Cerknem, v Ilirski Bistrici ...

Tradicionalni pustni karneval v Cerknici bo vrhunec dogajanja dosegel v nedeljo točno ob 12.32 ure. Tam bodo vse znamenite cerkniške maske od coprnice Uršule s Slivnice do zmaja Jezerkota iz Cerkniškega jezera, po novem tudi Butalska čebela z rojem drugih čebel.

Osrednje dogajanje na Cerkljanskem bo v nedeljo s pustno sodnijo na tradicionalni Laufariji v Cerknem.

Znamenita pustna povorka Pust je pršu z najbolj divjimi škoromati se bo po ulicah Ilirske Bistrice spustila v nedeljo ob 14. uri. Škoromati so namreč najstarejši še živ pustni običaj v tem delu Evrope in izjemna kulturna dediščina v svetovnem merilu. Maske se delijo na dobre in slabe, s Kleščarjem, čuvajem noči na čelu.

Pustno tudi drugod po državi

Večje zabave in rajanja bodo na pustno soboto ali nedeljo še v drugih krajih v osrednji Sloveniji, med njimi na Dobrovi, v Grosupljem, Medvodah, Šmartnem pri Litiji, Velikih Laščah in na Vrhniki.

Zabavna pustovanja vsako leto pripravijo tudi na Bledu, Jesenicah, v Kotljah, Kostanjevici, Mariboru in na Obali.