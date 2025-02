Kam na pustovanje? Pred nami je vikend prireditev in povork

Naslednji dnevi bodo po državi znova v znamenju pustnih norčij, saj bodo potekale številne bolj ali manj tradicionalne pustne prireditve in povorke. Vrhunec pustovanja bodo vsakoletne nedeljske povorke na Ptuju, v Cerknem in Cerknici, kjer bodo zaznamovali 50 let pustovanja. V prestolnici bo v soboto Zmajev karneval.

Na Ptuju se je letošnje 65. Kurentovanje s predajo oblasti karnevalskemu princu začelo že v soboto s tradicionalno otvoritveno etno povorko, na kateri so se na ptujskih ulicah in trgih predstavili številni tradicionalni pustni liki, ob kurentih tudi kopjaši, cigani, orači, ruse, piceki in medvedi. Na dobrodelni Obarjadi pa so v soboto zbrali nekaj manj kot 42.000 evrov.

Sporočilo s Ptuja Zaradi napovedanega dežja sta Javni zavod Ptuj in Zveza društev kurentov skupaj sprejela odločitev, da se jutrišnji Dan kurentovih in korantovih skupin odpove.

V nedeljo bo potekala mednarodna karnevalska povorka, ko bo ptujske ulice in trge preplavil sprevod več tisoč karnevalskih mask ter tradicionalnih likov, ki bodo pripovedovali zgodbe o preteklosti, prihodnosti in današnjem času.

V soboto bo potekal pustni korzo z meščani, Rimljani, srednjeveškimi trgovci in mnogimi drugimi pustnimi liki, ponedeljek je tradicionalno namenjen povorki otrok iz vrtcev, Kurentovanje pa se bo zaključilo s pokopom pusta na pustni torek in vrnitvijo oblasti županji.

V Cerknici pol stoletja pustovanja, v Cerknem Laufarija

Tradicionalni pustni karneval v Cerknici bo tokrat še posebej slovesen, saj Pustno društvo Cerknica praznuje okroglo 50-letnico. Pol stoletja torej oziroma »PUSTulejtja«, kot Cerkničani temu rečejo v svojem narečju.

Pustni teden se bo začel danes z odprtjem pustne razstave v nekdanjem Brestovem salonu. Dva dni pozneje, na debeli četrtek, bodo oblast prevzeli Butalci z žaganjem babe v šotoru pri Osnovni šoli Cerknica. Župan jim bo predal ključe mesta, pustni teden s številnimi dogodki pa bo trajal vse do pepelnične srede.

Maske so posebnost hrušiških škoromatov. FOTO: Primož Hieng

Vrhunec dogajanja bo nedeljski pustni karneval Pustoletje, ki se vselej začne »točno okoli 12.32 ure«. Tam bodo vse znamenite cerkniške maske od coprnice Uršule s Slivnice do zmaja Jezerkota iz Cerkniškega jezera. Predstavili bodo tudi novo veliko figuro butalskega medveda, prvič pa se bodo predstavile butalsko-kranjske čebele v svojem čebelnjaku.

Pustno rajanje se bo zaključilo s pokopom pusta na pepelnično sredo, najstarejšo pustno prireditvijo v Cerknici. »Baje so od pamtiveka kurili pusta na mostu. Menjali so se pusti, ljudje, mostovi in države, a tradicija ostaja,« pravijo organizatorji.

Osrednje dogajanje na Cerkljanskem bo v nedeljo s pustno sodnijo na tradicionalni Laufariji v Cerknem, kjer bo prireditev potekala že 69. doslej. »Pridte u Cierkna, de bo ripa bel debiela,« na dogodek, ki se bo začel s sobotnim otroškim pustovanjem, vabijo organizatorji.

Glavni lik v laufarski družini je Pust, ki spada v skupino arhaičnih mask. Ker simbolizira zimo, ga je po verovanju naših prednikov treba usmrtiti, zato se bodo tamkajšnje pustne prireditve znova zaključile na pustni torek z obsodbo in usmrtitvijo Pusta.

V Ljubljani v soboto tradicionalni Zmajev karneval

Ljubljanski zmaj se bržkone nikoli ne pokaže v vsej svoji mogočnosti tako, kot se za pusta. Tako bo tudi letos na pustno soboto, ko bo po starem mestnem jedru povedel povorko maškar na tradicionalnem Zmajevem karnevalu.

Gasilska fotografija Liških pustov. FOTO: Primož Hieng

V ospredju karnevala bo poleg zmaja več kot deset skupin iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol, ki se bodo odele v kostume pravljičnih junakov. Zimo jim bodo pomagali odganjati etnološke skupine, bobnarji in pihalni orkester. Pot bodo začeli ob 11. uri na Novem trgu, nadaljevali čez Čevljarski most mimo Mestne hiše, Tromostovja in Prešernovega trga do Kongresnega trga.

Številne pustne prireditve tudi drugod po državi

V Ilirski Bistrici se bo s predajo oblasti Pustu v četrtek začela vsakoletna prireditev Pust je pršu, v nedeljo pa bo potekala pustna povorka z najbolj divjimi škoromati. Gre za najstarejši še živ pustni običaj v tem delu Evrope in izjemno kulturno dediščino v svetovnem merilu. Maske se delijo na dobre in slabe, s Kleščarjem, čuvajem noči na čelu.

Na Igu bo že v soboto potekal 24. tradicionalni Podkrimski pustni karneval, na katerem zadnja leta sodeluje okoli tisoč domačih in gostujočih mask, pustovanje pa kot vsako leto v nedeljo malo po 14. uri pripravljajo na Viru pri Domžalah s predstavitvijo številnih mask.

Rajanje v Festivalni dvorani. FOTO: Festivalna Dvorana

V soboto bo pustna povorka tudi v Mozirju, znana kot Pust mozirski. Tradicionalno pustovanje, ki ga spremljajo mnogi lokalni običaji, poteka že od leta 1891, zaradi česar se je Mozirje že leta 1999 zapisalo med evropska karnevalska mesta.

Isti dan bo povorka tudi v Šoštanju, prav tako znanem karnevalskem mestu, ki dobiva vidno mesto tudi na evropskem zemljevidu. Karneval z mednarodno zasedbo vsako leto privabi številne obiskovalce, ki jih pustne maske navdušijo z domiselnostjo, raznolikostjo in norčavostjo. Največ pozornosti so deležni Koši šoštanjski s ponazarjanjem prostega časa usnjarjev, ki so ustvarili pomemben del šoštanjske dediščine.

Pustovali bodo tudi na Koroškem. V soboto se bo ob 14. uri v Kotljah začel 46. tradicionalni pustni karneval s povorko mask in vozov ter večerno zabavo ob glasbi. Isto popoldne bo pustni karneval tudi v Mislinji, medtem ko bo v Slovenj Gradcu 53. pustni karneval v nedeljo popoldne. Prihodnji torek pa bo nato na Graški Gori 23. Pustno srečanje in pokop pusta.

Pust letos s precej poznim datumom

Tradicija praznovanja pusta z maskami in karnevali izhaja iz starodavnih poganskih časov. V Srednji Evropi so se po letu 1300 v povezavi s krščanskimi običaji zabave prenesle na čas pred 40-dnevnim postom. Slovenske pustne maske in šeme so zelo slikovite, pustni običaji pa so v marsičem edinstveni in odražajo nekdanje lokalne posebnosti vaških okolij.

Pust sicer ni samo čas zabave. Tam, kjer ohranjajo značilne šege, se v tem obdobju okrepita pomen krajevne pustne dediščine in medsebojna povezanost, prav tako pa se povečata občutka pripadnosti in sodelovanja. To je tudi čas večje ustvarjalnosti, saj se ljubitelji povork lotevajo ustvarjanja mask, bodisi značilnih za njihovo okolje ali kot odziv na aktualno družbenopolitično dogajanje.

Datum pusta se sicer vselej določi glede na veliko noč, saj nastopi točno 47 dni pred tem največjim krščanskim praznikom. Ker bo velika noč letos 20. aprila, bo pust 4. marca, kar je dokaj pozno, še posebej glede na lansko leto, ko je bil že 13. februarja. Naslednje leto bo spet precej hitreje, 17. februarja.