Kam na pustovanje na pustno nedeljo?

Po vsej državi so se že na pustno soboto zvrstile številne pustne prireditve in povorke. V prestolnici je dopoldan potekal tradicionalni Zmajev karneval, vrhunec najbolj tradicionalnih povork pa bo v nedeljo na Ptuju ter v Cerknem in Cerknici. A norčije in zabava ne potekajo le na trgih, temveč se dogaja tudi v drugih prireditvenih prostorih.

V Festivalni dvorani v Ljubljani bo v nedeljo med 16. in 20. uro potekalo tradicionalno pustovanje, kjer se bodo otroci naučili novih plesnih korakov, glasbenik in režiser Urh Mlakar bo skrbel za animacijo, izkušene vizažistke pa za pustne poslikave. Otroci se bodo lahko udeležili tudi delavnic in se po plesnem rajanju okrepčali s slastnimi krofi.

V Cerknici se bo pustni karneval začel v nedeljo, točno ob 12.32, in bo potekal po ulicah Cerknice.

Spodaj so nanizani dogodki za pustno nedeljo:

* Laufarija Cerkno, Pust 2023, Cerkno: Šotor pred VCC, 14.00

* »Pust je pršu« v Ilirsko Bistrico, Ilirska Bistrica: Park Nade Žagar, 14.00

* Pustovanje v Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec, 14.00

* Šlematija 2023, Kostanjevica na Krki, 14.00

* Pustovanje, Vir pri Domžalah, 14:..00

* Pustni karneval Bled, Jezerska promenada - Trgovski center Bled, 14.30

* Popoldansko pustno rajanje na Vrhniki, Športna dvorana pri OŠ Martina Slomška, 15.00