Kam na kopanje v pasjih dneh? Slovenska kopališča ob morju z odlično oceno

Le eno kopališče ob morju malce odstopa

Kje potekajo meritve?

Seznam kopalnih voda obsega 48 kopalnih voda, od tega 21 kopalnih voda na morju, 19 na rekah in 8 na jezerih. Največ kopalnih voda je na morju; na celinskih vodah so kopalne vode na reki Krki, Kolpi, Soči, Idrijci in Nadiži, na Blejskem in Bohinjskem jezeru ter Šobčevem bajerju.

Ko se pojavijo topli ali vroči dnevi, da ne omenjamo vročinskih valov, ki vsako poletje zajamejo tudi Slovenijo, si vsi želimo ohladitev v vodi. Agencija RS za okolje (Arso) je sporočila, da so meritve v letu 2020 pokazale, da smo nad evropskim povprečjem, »saj so bile do pred dvema letoma vse kopalne vode na morju (21) odlične kakovosti. Zaradi onesnaženja v letu 2019 je na osnovi štiriletnega niza podatkov kot zadostno še vedno razvrščeno kopališče Žusterna, kar se kaže tudi v deležu odličnih kopalnih voda na morju zadnji dve leti (95,2%). Delež odličnih celinskih kopalnih voda v letu 2020 znaša 76,9% in je na ravni evropskih vrednosti.«Več kot 85 odstotkov slovenskih kopalnih voda je odličnih, nobena pa ni v slabem stanju, zaradi česar bi bilo kopanje prepovedano. Je pa res, da se spremlja kakovost kopalne vode le v t. i. naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državno spremljanje kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone. Gre za nekaj manj kot območij po Sloveniji.Ob Obali je kopalna voda odlična povsod, razen na sredini kopališča Žusterna, tam je zadovoljiva. Povsod drugod, od Belega rtiča do kampa Lucija in plaže pri portoroških hotelih, do Simonovega zaliva in mestnega kopališča Koper je voda neoporečna. To pomeni, da indikatorskih bakterij Escherichia coli in intestinalnih enterokokov v večini vzorcev vode skoraj ni zaznati.