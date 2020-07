Kam na kopanje? V grajski park

Na ormoškem kopališču je za senco dobro poskrbljeno. FOTOGRAFIJE: Erazem JK

7 evrov stane celodnevna vstopnica za odrasle, za otroke pa 5 evrov.

Tretjina Hrvatov

Podjetnik Franc Škorjanec je Letno kopališče Ormož v upravljanje prevzel leta 2019.

Odbojka in nogomet

Ponujajo približno 400 kvadratnih metrov vodnih površin.

V sončnih dneh nas obišče do dvesto kopalcev, naš cilj pa je prodati 13.000 vstopnic v eni sezoni.

Zaradi koronakrize bodo letošnje leto gotovo zaznamovale drugačne počitnice, kot smo jih bili vajeni. Romanje na obalo in v tujino še zdaleč ni več samoumevno, turistični delavci pa se trudijo privabiti čim več domačih gostov. Marsikdo bo dopust preživljal tudi v domačem kraju, pri tem pa je dobrodošlo, če imamo vročino možnost premagovati ob vodi, bodisi ob reki, jezeru ali na kopališču, ki jih po vsej Sloveniji ne manjka.Z enim najlepših manjših kopališč pri nas se ponaša Ormož, malo mesto v Prlekiji, ki sicer vabi z dobrimi vini in prijaznimi domačini. Ormoški bazen, kot mu pravijo, ima razkošno zgodovino, zadnji dve leti pa kopališče upravlja podjetnik. Kopališče je umeščeno na idilični lokaciji, saj se zajeda v bohoten grajski park, z drevjem pa so zasajene tudizelenice, ki se raztezajo na hektar in pol velikem zemljišču. Kot nam je povedal Škorjanec, se za najem kopališča, katerega lastnica je Občina Ormož, ni odločil iz poslovnih razlogov, saj se dobro zaveda, da kopališče ne bo prineslo dobička, kljub temu da upravlja tudi pripadajočo restavracijo. K temu koraku so ga gnali bolj osebni razlogi, saj je tudi sam v otroštvu tukaj preživljal poletja in se naučil plavati, pa seveda želja, da se ohrani ta za mesto pomembni objekt.Ob času našega obiska, v zgodnjem nedeljskem dopoldnevu, so že prihajali prvi obiskovalci, nekaj stalnih plavalcev je odmerjalo zamahe v prijetni in čisti vodi petindvajsetmetrskega bazena, v otroškem pa se je namakala gručica razigranihmalčkov. »V sončnih dneh kopališče obišče do dvesto kopalcev, naš cilj pa je prodati 13.000 vstopnic v eni sezoni. Letos žal zaradi krajše sezone pa tudi umanjkanja hrvaških obiskovalcev, ki jih v običajni sezoni naštejemo za tretjino, to ne bo dosegljivo,« pravi najemnik, ki se je kljub krizi odločil, da cene vstopnic ostajajo enake kot lansko sezono, otroci se dve uri lahko kopajo za 3 evre, odrasli za 4,5 evra, celodnevna vstopnica za odrasle je 7 in za otroke 5 evrov, popuste imajo tudi dijaki, študentje in upokojenci, otroci do šestega leta pa uživajo v poletnih radostih brezplačno.Ormoško kopališče je bilo zgrajeno v zgodnjih sedemdesetih prejšnjega stoletja in domačini starejše in srednje generacije se spomnijo zlatih let, ko se je v treh bazenih namakalo tudi po dva tisoč kopalcev na dan, zelenice so bile polne, tu in tam so zakurili žar in pekli kosilo. Kopališče je bilo znano tudi po velikih veselicah z živo glasbo, modnimi revijami, pečenim volom, igrami na srečo in seveda plesom. Devetdeseta so prinesla drugačne vrste zabave, občina pa je dotrajani objekt povsemobnovila. Tako ima kopališče danes dva bazena s skupno vodno površino 400 kvadratov, nima pa več skakalnice in tobogana, ki sta nekoč privlačila kopalce. A Škorjanec se ne pritožuje, stanje je vzel, kakršno je, čeprav se zaveda, da zabava ob bazenu zagotavlja večji obisk. »Že danes lahko igrajo odbojko na mivki in mali nogomet, načrtujemo tudi večje prireditve, želimo si oživiti Ormoško noč in popestriti ponudbo,« pravi Škorjanec, prepričan, da bo kopališče obstalo, tako da se bodo Ormožani pa tudi obiskovalci iz drugih krajev lahko v senco starih vrb in čisto vodo zatekali pred poletno vročino.