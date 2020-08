Kam na dopust: na rdeči seznam tudi alternativa Hrvaški?

Po hrvaških stopinjah

Do nadaljnjega je Hrvaška na rdečem seznamu, kar je prekrižalo dopustniške načrte marsikateremu Slovencu. V turističnih agencijah zaradi tega večjega števila odpovedi aranžmajev ne beležijo, saj ponujajo alternativne aranžmaje.Presečni datum bo, kot kaže, 6. september. Za aranžmaje do tega datuma ponujajo možnost prestavitve na drug termin ali drug aranžma. Veliko gostov izbere drug aranžma, pravijo v Relaxu in dodajajo, da bodo gostom, ki jim alternativni aranžma ali prestavitev na drug termin ne bo ustrezala, vrnili vplačani znesek v celoti, razen stroškov rezervacije. Po 6. septembru pa bodo rezervacije obravnavali v skladu z režimom na meji.Preberite tudi:V Kompasu pravijo, da se bodo za odpoved rezervacij z datumi začetka storitve do vključno 6. septembra s strankami dogovarjali individualno in poskušali najti ugodno rešitev. Tudi oni bodo ponudili možnost prestavitve na drug termin in/ali na drug aranžma, če nobena od teh možnosti strankam ne bo ustrezala, pa bodo vrnili plačan znesek razen administrativnih stroškov.Veliko Slovencev, ki je imelo rezervacijo za prihodnji teden na Hrvaškem, se je odločilo za aranžma v Sloveniji, predvsem na Obali, in za počitnice na grških otokih. Vsi si počitnic želijo. Marsikdo se je odločil za kasnejše počitnice zunaj visoke sezone, zadnji teden avgusta in septembra, pa pravijo v Palmi. Med alternativami Hrvaški, ki jih ponujajo, je veliko povpraševanja po Grčiji, saj še vedno letijo na 10 grških otokov iz Ljubljane.Grčija je že v osnovi uvedla omejitve za vstop iz rizičnih držav, vendar pa tudi se tudi pri njih tako kot v številnih drugih evropskih državah epidemiološka slika slabša. Grčija je tako že zdrsnila z zelenega seznama, notranji ministerpa je na novinarski konferenci opozoril, da se v Grčiji, kjer dopustuje veliko Slovencev, razmere hitro slabšajo in da bi se ta država lahko kmalu znašla na rdečem seznamu.V zadnjih 14 dneh so v tej sredozemski državi z okoli 10,7 milijona prebivalcev beležili približno toliko novih dnevnih pozitivnih testov kot na Hrvaškem. Z izjemo štirih dni so imeli vedno več kot 200 novih okužb, skupaj pa 2.815, kar pomeni, da je njihovo incidenčno število približno 26,3.