Kam gre ta svet?! Slovenec prosil za pomoč, ko bi moral priložiti dokazila, je ponorel

V društvu Humanitarček so naleteli na neprijeten in žaljiv odziv prosilca za pomoč. Moški, ki je od njih zahteval bone za točno določeno trgovino in trdil, da je invalid, je po prošnji za dokazila društvu poslal sovražna sporočila.

»Sram vas je lahko, kot da gre kaj iz vašega žepa direkt. Ravno vi navajate, da ste proti birokraciji,« je zapisal v enem izmed mailov. V drugem pa jih je napadel z besedami: »Ali sem vas prosil za pomoč ali za bančni kredit. Da vas ni sram.«

Pri Humanitarčku so ob tem jasno poudarili: »Nobeno društvo ali humanitarna organizacija ni dolžna zagotavljati pomoči. Pravila in protokoli obstajajo zaradi zaščite darovalcev in tistih, ki pomoč potrebujejo.« Dodali so še, da je bil njihov namen dolgoročna pomoč, a brez osnovnih dokazil to ni mogoče.

V društvu ob tem opozarjajo vse prosilce, naj razumejo, da brez osnovnega zaupanja in preverjanja podatkov pomoči preprosto ni mogoče izvajati: »In ne - ni nas sram, da smo načelni.«