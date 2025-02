Kam bomo potovali Slovenci med zimskimi počitnicami? V primerjavi z lani več zanimanja ...

Zimske šolske počitnice so pred nami in bodo potekale v dveh februarskih terminih, in sicer od 15. - 23. februarja v vzhodnem delu Slovenije in 22. februarja do 2. marca v zahodnem delu in Ljubljani.

Letošnja zima se je že zapisala med najmanj snežene v zadnjih desetletjih, a ljubitelji zimskih radosti še niso povsem obupali. Potem ko so se temperature v zadnjih dneh končno vsaj približale zimskim, tudi vremenoslovci napovedujejo nekaj snega, a ne preveč.

Priljubljeni so tudi enodnevni izleti na smučišča. FOTO: Družnik Matej

Kje Slovenci najraje preživljajo zimske šolske počitnice doma ali v tujini, na smučiščih ali v eksotičnih toplih krajih smo vprašali turistične agencije. Na Kompasu so nam odgovorili, da lahko Kompasovi gostje izbirajo med pestro počitnic v Sloveniji in tujini.

»Smučarskim navdušencem ponujamo rezervacije počitnic v smučarskih središčih po Sloveniji, Avstriji, Italiji in Franciji – med zelo priljubljene zimske počitniške destinacije za družine pa štejemo tudi slovenske terme, obalo in Istro, kjer se gostje lahko odločajo med aktivnimi počitnicami, sprostitvijo in kulinaričnimi razvajanji.

Šolske počitnice so odlična priložnost tudi za daljše oddihe in potovanja na oddaljenejše destinacije, zato imamo februarja zagotovljene odhode na križarjenje iz Dubaja, potovanje po Tajski, Omanu, v New York in Carigrad ter počitnice na sončnem Zanzibarju. Gre za potovanja, ki trajajo pet dni in več. Od krajših, enodnevnih izletov velja izpostaviti karneval v Benetkah, ki ob dolgoletni tradiciji še vedno vsako leto navdušuje obiskovalce z vsega sveta.

Tople zime in dostopnost oddaljenejših destinacij zagotovo vplivata na trende potovanj, zato v Kompasu v zadnjih letih med tudi v času zimskih počitnic opažamo več zanimanja za potovanja na eksotične destinacije. Zanimanja zanje je veliko, zato ponudbo najbolj priljubljenih počitnic in potovanj dopolnjujemo z dodatnimi prostimi mesti, osveženimi različicami razpisanih potovanj in novimi destinacijami.«

Porast povpraševanja

V Relax Turizmu beležijo v primerjavi z lanskim letom približno 18-odstotno porast. Jože Režonja, direktor Odnosov z javnostmi nam je povedal, da Slovenci pozimi radi zahajamo v tople kraje. »Večji porast beležimo pri povpraševanjih in tudi rezervacijah za tople kraje, kot so Karibi (Kuba, Mehika, Dominikanska republika …), Sejšeli, Maldivi, Šrilanka, Mavricij, Zanzibar, Dubaj, Tajska, Vietnam, Malezija …«

Relaxovi gostje zelo radi preživljajo zimske šolske počitnice tudi doma. »Večina gostov bo dopustovala v Sloveniji. Zanimiva so smučišča, a tudi obala in terme. Veliko naših gostov bo počitnikovalo tudi ob hrvaški obali: Istra, Kvarner, Dalmacija v hotelih 4* in 5* z wellness ponudbo. Aktualne pa so tudi eksotične destinacije v 14 dnevnih aranžmajih ali kakšen dan manj. Pri nas beležimo enakomerno razporejenost pri teh treh produktih – v času zimskih počitnic. Veliko Slovencev pa seveda koristi tudi enodnevne aranžmaje v lasni režiji na slovenskih smučiščih,« je povedal Režonja.

