Kalona za zlatoporočenca

Sežanski župan in sovaščan David Škabar ju je presenetil z darilom. FOTOGRAFIJI: Olga Knez

V teh dneh je minilo 50 let, odkar sta si v Štanjelu in nato še v cerkvi v Sežani obljubila večno zvestobo(1953, Lukovec) in štiri leta starejšiiz Vrhovelj.Mladi iz repentaborskih vasi so jima po stari navadi pripravili kalono (slavolok) iz kraškega brinja, v družbi najdražjih in svojcev pa sta zlato poroko praznovala na kmečkem turizmu Oru v Avberju, kjer sta proslavila tudi srebrno poroko. Takrat še mlada Cvetka in Stane sta se spoznala v gostilni pri Marički v Dutovljah, kjer je živel tudi tržaški pisatelj. V zakonu se jima je rodil sin, družbo pa jim delata vnukainZlatoporočenca pravita, da sta nesebična ljubezen in spoštovanje drug drugega temelj trdnega zakona. Na več kot 700 let stari župnijski cerkvi device Marije na bližnjem Taboru na italijanski strani pa sta zaobljubo ponovno obnovila pred tržaškim škofovim vikarjem msg.V imenu sežanske občine jima je voščil in izročil zlatoporočno darilo tudi sežanski župan in sovaščanter jima zaželel še veliko zdravja in ljubezni v zakonu.