Kakšno vreme nas čaka za praznike? Tako pravijo meteorologi

Pred nami so prvomajski prazniki in s tem šolske počitnice, ki se ponekod začnejo že v sredo. Vreme bo vsaj v prvem delu počitnic zelo obetavno za denimo izlet v hribe ali pa sprehod po obali, a že konec tedna kaže na povečano verjetnost neviht.

Pogled v vremenske karte kaže, da bo za praznike spremenljivo in deloma sončno. »V četrtek kaže na deloma sončno vreme z majhno verjetnostjo za popoldansko ploho. V petek kaže na nekoliko več oblačnosti in po večini suho vreme. Od vikenda naprej pa je nekoliko povečana verjetnost za popoldanske plohe in kakšno nevihto,« pravijo meteorologi.

Jutra bodo sveža z okoli 5 stopinjami Celzija, na obali bo okoli 8 stopinj, popoldnevi bodo spomladansko prijetno topli tudi do 20 stopinj Celzija.