VREMENSKA NAPOVED

Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh? To napovedujejo vremenoslovci

V torek pozno popoldne se bo od zahoda začelo oblačiti. V sredo se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo.
Fotografija: Do torka bo še toplo, nato sledi ohladitev. FOTO: Boris Šuligoj.
Do torka bo še toplo, nato sledi ohladitev. FOTO: Boris Šuligoj.

N. Č.
07.09.2025 ob 10:24
N. Č.
07.09.2025 ob 10:24

Danes bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, ki bo ponekod precej gosta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo precej jasno, sredi dneva in popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti

V torek bo večino dneva sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pozno popoldne se bo od zahoda pričelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V noči na sredo se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine, ki se bodo v sredo razširile nad vso Slovenijo. Ob morju bodo tudi posamezne nevihte.

Vremenska slika

Iznad Skandinavije in severovzhodne Evrope sega nad naše kraje šibko območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi vzhodnih smeri bo začel k nam dotekati toplejši in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod lahko megleno.

