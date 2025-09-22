Prihaja hladno jesensko vreme? Imamo odgovor meteorologa Gregorčiča

Po deževnem začetku septembra, ko so padavine zajele večji del države, najmočneje na jugu, danes Arso napoveduje dokaj sončno vreme. A se bo kmalu pooblačilo, saj se popoldne na zahodu že obetajo prve plohe.

Popoldne bo oblačnost v zahodnih krajih naraščala, predvsem v hribovitem svetu bodo možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 °C.

Kakšen teden se nam obeta?

Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, smo vprašali dežurnega prognostika. Meteorolog Branko Gregorčič nas je pomiril, da ne bo strašnih ohladitev.

»S koledarsko jesenjo prihaja tudi bolj jesensko vreme, a ne bo strašne ohladitve. Jutri bo vreme bolj nestanovitno, pričakujemo lahko nekaj deževnih ploh in neviht. Najbolj deževen dan bo sreda z bolj pogostim deževjem, potem nas čaka več sonca in možnosti za ploho bodo manjše. Temperature se bodo jutri gibale nad 20 °C, v sredo bodo nižje, pod dvajset, od srede naprej do nedelje pa okoli 20 °C.«

Napoved za slovensko Primorje

Danes bo sprva sončno. Popoldne bo oblačnost naraščala, povečala se bo verjetnost za kakšno ploho, proti večeru tudi nevihto. Popoldanska temperatura bo okoli 27 °C. Pihal bo po večini šibak jugo. Morje bo sprva mirno (1), čez dan pa rahlo vzvalovano (2). Vidljivost bo nad deset kilometrov.

FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 19 do 24 °C.

V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami. V četrtek se bo delno razjasnilo, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha.

FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo še prevladovalo sončno vreme. V krajih zahodno od nas se bo čez dan pooblačilo, popoldne se bodo tam začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo.

Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami.