Kakšno stanovanje lahko najamete v Ljubljani za 500 evrov ali manj?

Če ste se v zadnjem času s kom pogovarjali o najemu stanovanja v Ljubljani, potem vam je gotovo potarnal, da je v mestu težko dobiti kaj primernega za 500 evrov. Ko smo prečesali oglase objavljene na največjem slovenskem nepremičninskem portalu, smo ugotovili, da je objavljenih 35 oglasov.

Za največ 500 evrov se na območju Ljubljane oddaja 22 garsonjer, osem enosobnih stanovanj, eno enosobno, tri trisobna in eno štirisobno stanovanje. Največ, enajst, jih je na območju Bežigrada, na območju Moste-Polje in Šiške pa jih je po osem. Na območju Centra in območju Vič-Rudnik se oddajajo po štiri stanovanja.

Na območju Bežigrada se oddaja enjst stanovanj, velika so od 21 do 48 kvadratnih metrov. Najcenejše je stanovanje v Črnučah, veliko je 21,50 kvadratnih metrov in se oddaja za 400 evrov. Za 500 evrov pa se oddajajo stanovanja, ki so velika 25 kvadratnih metrov, 30 kvadratnih metrov, 35,7 kvadratnih metrov in 40 kvadratnih metrov.

Stanovanji za Bežigradom FOTO: Posnetek Zaslona Nepremičnine.net

Na območju centra se oddajajo za 500 ali manj oddajajo štiri stanovanja in so precej manjša od tistih za Bežigradom. Za 400 evrov oddajajo 18 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Komenskega ulici, 20 kvadratnih metrov nasproti Tivolija oddajajo za 470 kvadratnih metrov, 23 kvadratnih metrov veliko garsonjero, ki je bila adaptirana leta 2017 oddajajo za 500 evrov, 28 kvadratnih metrov veliko garsonjero pri UKC pa oddajajo za 390 evrov na mesec.

Stanovanji v Centru. FOTO: Posnetek Zaslona Nepremičnine.net

Osem stanovanj se oddaja na območju Ljubljana Moste – Polje. Tudi v tem primeru gre večinoma za garsonjere. Izjema je le trisobno stanovanje v Zalogu, ki je veliko 51 kvadratnih metrov in ga oddajajo za 500 evrov, a je treba poudariti, da gre za polkletno stanovanje.

Stanovanji na območju Zaloga. FOTO: Posnetek Zaslona Nepremičnine.net

Na območju ljubljanske Šiške za ali pod 500 evri oddajajo osem stanovanj. Tudi v tem primeru gre v večini primerov za garsonjere. Za 500 evrov na primer dobite 25 kvadratnih metrov veliko stanovanje brez hladilnika. A oglaševalci so bili pri objavi oglasa vseeno pozitivno naravnani, saj so izpostavili, da si lahko najemnik stanovanje opremi in uredi po lastnih željah in potrebah.

Stanovanji na območju Šiške. FOTO: Posnetek Zaslona Nepremičnine.net

Na Viču pa se za 500 ali manj evrov oddajajo tri stanovanja. V oči nam je padla 15 kvadratnih metrov velika garsonjera, ki jo oddajajo za 400 evrov, za 40 evrov več pa boste dobili 22 kvadratnih metrov veliko garsonjero. Na Brdu za 430 evrov oddajajo 35 kvadratnih metrov veliko mansardno stanovanje.