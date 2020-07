Kakšno razdejanje so pustili na javnem wc-ju sredi Pirana (FOTO)

V Okolju Piran so te dni na facebooku opozorili na nered, ki so ga v javnih senitarijah na Zelenjavnem trgu v Piranu za seboj pustili uživalci drog. Odvisniki so za seboj pustili odrabljene igle. Ker te predstavljajo veliko nevarnost za poškodbe in okužbe, je občinsko redarstvo prostore do nadaljnjega zaklenilo.O zlorabi sanitarij za uživanje nedovoljenih drog so obvestili tudi policijo in mestno redarstvo, ki je odredilo zaprtje sanitarij do konca postopka.Do nereda na javnih senitarijah je prišlo v sredo, v četrtek zjutraj pa so stranišča počistili in ponovno omogočili brezplačno rabo. »Tako kot doslej jih bomo pregledovali, čistili in razkuževali vsako uro,« so zapisali.Odzvali so se tudi na idejo enega od komentarjev, ki je zapisal, da bi morda lahko namestili modre luči. »Č bo modra luč odvrnila od zlorabe javnih sanitarij intravenozne uporabnike in bomo izboljšali skrb za javno zdravje ter zmanjšali nevarnosti okužb med splošno populacijo zaradi odvrženih/uporabljenih igel, bomo dosegli svoj namen,« so zapisali in dodali, da bodo »predlog o namestitvi modre luči preučili in v okviru zmožnosti tudi upoštevali«.