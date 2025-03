Kakšno poletje nas čaka? To pravijo prve dolgoročne napovedi

Prvi dolgoročni vremenski modeli za poletje 2025 kažejo na izrazito toplo in večinoma sušno sezono v večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji. Po bolj spremenljivem prehodnem obdobju med pomladjo in začetkom poletja naj bi se v osrednjih poletnih mesecih nad celino utrdila območja visokega zračnega pritiska, kar pomeni stabilno vreme z več vročinskimi valovi in manj padavinami.

Meteorološki servis Severe Weather Europe za prihajajoče poletje napoveduje nadpovprečne temperature v večini Evrope. Za Slovenijo to pomeni, da se poletje lahko uvrsti med toplejša v zadnjih letih, z več vročinskimi epizodami.

Junij: začetek poletja z značilnim zahodnim tokom

V začetku poletja naj bi se nad severozahodno Evropo zadrževalo območje nizkega pritiska, ki bo proti srednji Evropi – tudi Sloveniji – usmerjalo bolj vlažen in topel zrak. To lahko pomeni nestanovitno vreme, a s pogostimi vmesnimi sončnimi obdobji ter že prvimi višjimi temperaturami. Padavine bodo verjetno nekoliko nad povprečjem, a ne bo šlo za izrazito mokro obdobje.

Julij: začetek stabilnega in vročega obdobja

Za julij modeli napovedujejo nastanek stabilnega območja visokega pritiska nad srednjo in vzhodno Evropo. Takšen zračni vzorec običajno prinaša vroče in suho vreme. Najtoplejši del poletja bi se tako lahko začel že sredi julija, s povečano možnostjo suše in vročinskih valov. Padavin bo verjetno zelo malo.

Avgust: vrhunec vročine in sušnosti

Tudi avgust naj bi po trenutnih podatkih prinesel nadaljevanje nadpovprečne vročine. Visok zračni tlak se bo utrdil nad severno in osrednjo Evropo, kar bo preprečilo nastanek vremenskih motenj in omogočilo vdor zelo toplega zraka z juga. V Sloveniji bo avgust verjetno suh in izjemno vroč, kar povečuje tveganje za sušo in požare v naravi.

Čeprav trenutne projekcije nakazujejo na vroče in sušno poletje, vremenoslovci opozarjajo, da so dolgoročne napovedi le trendi in ne dokončne napovedi. Globalni podnebni vplivi, kot so El Niño ali motnje v zračnih tokovih, lahko še spremenijo razvoj vremena v prihodnjih mesecih.