»Kakšno morje? Bili smo doma in pomagali staršem«

Časi se spreminjajo, in to precej hitro. Na to nas večkrat opozorijo starejši, ki se radi spominjajo svojih mladih dni in te primerjajo z dnevi današnje mladine. Kar nam je danes samoumevno, je bilo še nekaj desetletij nazaj zelo redko. Namigujemo na preživljanje poletnih počitnic ob morju. Danes le redki nikoli ne zaidejo na morsko obalo, če jim le finančna položaj to dopušča. Le pet desetletij nazaj pa je bilo povsem drugače. Statistični urad je ponudil nekaj zanimivih podatkov o šolskih počitnicah izpred 55 let. Takrat je le tretjina otrok odpotovala na počitnice, preostalih 66 odstotkov je ostalo doma.

Le peščica otrok videla morje

Samo 6 ostotkov otrok je počitnice preživelo tudi na morju, največ jih je poletja preživelo na deželi – 16 odstotkov, 7 odstotkov pa v mestu. Temu primerno je bilo tudi poznavanje veščine plavanja, ki jo zdaj osvoji že vsak otrok do 5 let. Pred petimi desetletji je znalo plavati le 19 odstotkov otrok. Veliko bolje jim je šlo pri vožnji s kolesom, kar polovica otrok jo je obvladala.

Tudi počitnikovanja so bila precej krajša, če so si jih že lahko privoščili. Podatki kažejo, da sta dve tretjini otrok dopustovali manj kot teden dni.

Po objavi zgornjih podatkov na družbenem omrežju, se je vnela burna razprava med komentatorji. Nekateri med njimi se strinjajo s podatki, drugi pa menijo, da ne držijo, saj da so bila v tistem obdobju že omogočene počitnice za otroke prek kolonij, pšodjetja pa so imela sindikalne počitniške kapacitete, ki jih je lahko koristil vsak delavec in s tem njihovi otroci.

»Kakšno morje? Bili smo doma, pomagali staršem po svojih močeh, sušenje sena, žetev pšenice, okopavanje po njivah, obiranje fižola pa tudi pasli smo krave! Kopanje je bilo v potoku.« Tako pa pravi drugi pol takratnih odraščajočih.