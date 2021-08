Kakšno je stanje na cestah? Kaotično

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 7 kilometrov. Zaradi zastoja je uvoz Jesenice vzhod, Lipce proti Avstriji zaprt. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Krajši zastoj je tudi na regionalni cesti Jesenice - Hrušica v obe smeri.

Na primorski avtocesti med priključkoma Uncem in Brezovica proti Ljubljani, upočasnjen promet, potovalni čas se podaljša za približno 20 minut.

Na severni ljubljanski obvoznici med priključkom Šiška in rondojem Tomačevo, pred delovno zaporo proti Zadobrovi, 2 km, potovalni čas se podaljša za približno 10 minut.

Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Celje vzhod, pred delovno zaporo proti Ljubljani, 1 km.

Zaradi nadzora potnikov na avstrijski strani in zastojev občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji.

Tako kot v minulih dneh je tudi danes stanje na slovenskih cestah precej kaotično. Prometne nesreče, kolone, zastoji, čakalne dobe na mejnih prehodih, pošteno načenjajo živce voznikom na naših cestah. Danes je najhuje pred predorom Karavanke, več kilometrov dolga kolona je tudi na ljubljanski severni obvoznici.Regionalna cesta Dekani - Bertoki je pri Bertokih zaprta. Obvoz je možen po lokalnih cestah.Čakalne dobe so na številnih mejnih prehodih s Hrvaško. Najhuje je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer tudi danes vozniki na vstop v Slovenijo čakajo več kot dve uri. Od ene do dveh ur čakajo na mejnem prehodu Obrežje. Do eno uro pa na mejnih prehodih Petišovci, Starod in Metlika. Čaka se tudi na izstop iz država. Najdaljša čakalna doba je na mejnih prehodih Petišovci in Vinica.