Kakšno bo vreme na silvestrovo? To pravi vremenska napoved

Silvestrska noč je pred vrati. Arsova trenutna vremenska napoved kaže, da bo na to noč razmeroma toplo, kar je vsekakor dobra novica za vse tiste, ki želijo v novo leto vstopiti na prostem. Je pa za zdaj še negotovo, ali bo noč minila tudi brez dežja.

Arsova napoved pravi, da bo od sobote do srede povečini pretežno oblačno. Nekaj sonca pa lahko pričakujejo predvsem v vzhodnem in severovzhodnem delu države. Bo pa občasno rosilo ali deževalo. Ker je do silvestrovega še nekaj dni, se napoved seveda lahko še nekoliko spremeni. Bolj točno bomo dobili ob koncu tedna.

Raznoliko vreme do sobote

Dežju se bomo jutri še izognili, v četrtek in petek pa lahko pričakujemo nekaj dežnih kapelj. Jutri bo predvsem v osrednji Sloveniji in na Primorskem pretežno oblačno, za druge dele države pa Arso napoveduje deloma jasno vreme. Po nekaterih nižinah bo v jutranjem času megla. Čez dan bomo namerili od 6 do 13 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa se bodo gibale med -4 in 3 stopinjami Celzija.

Vzhod države se bo v četrtek kopal v soncu, za drugod pa Arso napoveduje zmerno do pretežno oblačno vreme. Krepil se bo jugozahodni veter. V hribih zahodne Slovenije lahko pričakujemo tudi nekaj dežja.

Petek bo nekaterim delom države prinesel nekaj jasnine, bo pa vetrovno. Na severovzhodu bo še deloma jasno vreme, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v jugozahodnem delu lahko pričakujemo nekaj dežja. Pričakujemo lahko dokaj toplo vreme.