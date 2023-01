Kakšno bo vreme danes? Snežna odeja se bo še odebelila

Ponedeljkove obilne padavine, ki so zajele večino težave, so povzročale številne nevšečnosti. Do jutra se je sneženje povsod umirilo, a snežna odeja se je dodobra odebelila. Največ snega je zapadlo na Voglu (35 cm), Vojskem (26cm), Rateče (28), Kočevju (14 cm), Katarino nad Ljubljano 8), Celje (9) in v Postojni 32 centimetrov.

Sneg na Kočevskem. FOTO: Simona Fajfar, Delo

Danes bo na Primorskem sprva delno jasno, popoldne se bo pooblačilo. Pihala bo šibka burja. Drugod bo oblačno, padavine se bodo od severovzhoda znova razširile nad večji del Slovenije. Po nižinah bo po večini deževalo, nad nadmorsko višino okoli 500 m pa snežilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

V sredo, četrtek in petek bo pretežno oblačno in večinoma suho vreme, le na jugovzhodu bodo v sredo še rahle padavine. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.