Kakšno bo šolsko leto 2020/21?

Le še nekaj dni nas loči do začetka novega šolskega leta. Tako starši kot tudi učitelji in učenci pa že več dni nestrpno pričakujejo navodila pristojnih in usmeritve, ki jim bo treba slediti v novem šolskem letu. O tem so danes med drugim razpravljali tudi na seji vlade, po kateri je ministrica za šolstvopovedala, da šola bo»Novica dneva je, da šola bo. Šola bo za vse. Začenjamo na enak način, a z upoštevanjem dodatnih ukrepov. Šole so pripravljene, pripravljena je tudi izvedba učnega procesa. To vam lahko povem iz prve roke, ker sem obiskala kar nekaj šol in se o tem prepričala na lastne oči. Verjamem, zaupam in vem, da so pripravljeni tudi učenci in starši. Pripravljeni za to, da bomo v to šolsko leto stopili varno, da bomo pazili na svoje zdravje, drug na drugega in da si bomo zaupali med seboj, zaupali drug drugemu, v šolskem sistemu in tudi v prometu,« je dejala Simona Kustec.Simona Kustec je 265 tisoč učencem, dijakinjam in dijakom sporočila, da bodo to leto zaznamovali trije z-ji: znanje, zdravje in zaupanje.Poudarila je, da je ključno, da učenci in učiteljski zbor hodi v šolo izključno zdrav. Pozvala je, naj se vsak posebej opazuje in o tem obvesti zdravnika. Če pride do izostanka zaradi karantene, se bo snov nadomestilo na enak način, kot se je nadomeščalo izostanek do zdaj. Podatki zadnjih dni kažejo, da smo na dobri poti, kar se tiče zamejevanje virusa ,« je na novinarski konferenci po seji vlade dejal. Podatki kažejo tudi, da so bile iz tujine vnesene le štiri okužbe od 33 včeraj potrjenih.